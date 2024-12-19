Один человек на покупку жилья в столице Литвы должен копить деньги 20 лет

По прогнозам Центробанка Литвы, до конца 2025 года доступность жилья в Литве достигнет исторически хороших показателей. Илеките сказала, что такая тенденция есть, но не надо забывать о политике Центробанка Европы.

Однако этот показатель еще не достиг допандемического уровня, когда жители Каунаса и Клайпеды могли себе позволить жилье площадью 120 кв. м.

Илеките сказала, что сейчас в Литве доступность жилья понемногу восстанавливается. По ее словам, сейчас в Вильнюсе жители могут позволить себе купить квартиру 51 кв. м, в Каунасе и Клайпеде – 80 кв. м.

На конференции „Моя инвестиция“ на портале Delfi речь шла о доступности жилья в Литве и о том, сколько времени жители должны копить деньги на его покупку. На конференции выступили старший экономист Swedbank Грета Илеките и основатель Numai Ауримас Чагус.

Илеките подсчитала, что ипотека стала дешевле уже сейчас. Например, если у человека есть кредит в 100 000 евро, то ежемесячный взнос снизился на 80 евро. По ее словам., это связано со снижением Euribor.

„Поскольку в Литве договоры подписывают с переменной ставкой, люди понимают, что со временем проценты уменьшатся“, – сказал собеседник.

На вопрос, начали ли люди активнее покупать жилье после того, как Центробанк Европы снизил процентную ставку, Чагус сказал, что он не уверен в том, что именно поэтому оживился рынок. По его словам, был период, когда люди надеялись на снижение цен, однако в течение двух лет процентная ставка была высокой, жилье подорожало. Жителям надоело ждать, они стали подыскивать жилье.

„Из-за повышения процентной ставки люди и не могли позволить себе купить жилье“, – сказала она.

Ранее, по подсчетам ЦБ Литвы, на покупку жилья в Литве надо было отложить 6 средних месячных зарплат, в Вильнюсе - 7. Однако понятно, что люди не могут откладывать сразу всю зарплату, им надо жить.

По подсчетам Чагуса, на покупку жилья в Вильнюсе придется откладывать деньги 9 лет, если откладывать 10% доходов и деньги откладывают два человека. Проблема в том, по словам собеседника, что процесс разочаровывает людей, ведь цены на жилье растут не на 2-3%, а 5-6, иногда на 7%. Жители разочарованы тем, что теряют деньги.

Он прибавил, что если на жилье хочет накопить одинокий человек, то ему надо откладывать деньги 18 лет.