Один человек на покупку жилья в столице Литвы должен копить деньги 20 лет

На конференции „Моя инвестиция“ на портале Delfi речь шла о доступности жилья в Литве и о том, сколько времени жители должны копить деньги на его покупку. На конференции выступили старший экономист Swedbank Грета Илеките и основатель Numai Ауримас Чагус.
Илеките сказала, что сейчас в Литве доступность жилья понемногу восстанавливается. По ее словам, сейчас в Вильнюсе жители могут позволить себе купить квартиру 51 кв. м, в Каунасе и Клайпеде – 80 кв. м.
Однако этот показатель еще не достиг допандемического уровня, когда жители Каунаса и Клайпеды могли себе позволить жилье площадью 120 кв. м.
По прогнозам Центробанка Литвы, до конца 2025 года доступность жилья в Литве достигнет исторически хороших показателей. Илеките сказала, что такая тенденция есть, но не надо забывать о политике Центробанка Европы.
„Из-за повышения процентной ставки люди и не могли позволить себе купить жилье“, – сказала она.
На вопрос, начали ли люди активнее покупать жилье после того, как Центробанк Европы снизил процентную ставку, Чагус сказал, что он не уверен в том, что именно поэтому оживился рынок. По его словам, был период, когда люди надеялись на снижение цен, однако в течение двух лет процентная ставка была высокой, жилье подорожало. Жителям надоело ждать, они стали подыскивать жилье.
„Поскольку в Литве договоры подписывают с переменной ставкой, люди понимают, что со временем проценты уменьшатся“, – сказал собеседник.
Илеките подсчитала, что ипотека стала дешевле уже сейчас. Например, если у человека есть кредит в 100 000 евро, то ежемесячный взнос снизился на 80 евро. По ее словам., это связано со снижением Euribor.
Ранее, по подсчетам ЦБ Литвы, на покупку жилья в Литве надо было отложить 6 средних месячных зарплат, в Вильнюсе - 7. Однако понятно, что люди не могут откладывать сразу всю зарплату, им надо жить.
По подсчетам Чагуса, на покупку жилья в Вильнюсе придется откладывать деньги 9 лет, если откладывать 10% доходов и деньги откладывают два человека. Проблема в том, по словам собеседника, что процесс разочаровывает людей, ведь цены на жилье растут не на 2-3%, а 5-6, иногда на 7%. Жители разочарованы тем, что теряют деньги.
Он прибавил, что если на жилье хочет накопить одинокий человек, то ему надо откладывать деньги 18 лет.
Чагус также заметил, что пока на рынке жилья, как первичного, так и вторичного, выбор небольшой. По его мнению, цены на жилье будут расти.
Выше зарплаты -дороже жилье, дороже жилье - дороже аренда. По словам Чагуса, стоимость аренды растет на 5% в год.
Из-за роста цен, начали строить небольшие квартиры.
„Жители покупают небольшое жилье, в последнее время люди чаще покупали квартиры в старых домах. Только в 1/3 случаях были заключены сделки на покупку новых квартир“, – заметила Илеките.
Чагус прибавил, что наблюдается значительный рост цен старые квартиры, цены на них уже близки к ценам на новое жилье.