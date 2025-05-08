Очереди мужчин под дверью квартиры возмутили жителей: кто-то должен это остановить

„Жители собирали подписи, обращались к администрации дома. Звонили они и в полицию, но пока ситуация не изменилась. Кажется, проблема в том, что недостаточно доказательств“, – писали в редакцию AlytusPlius.lt люди.

По словам жителей, у этой квартиры есть индивидуальный код. Видимо, мужчины приходят к дому, получают на телефон этот код, после чего заходят в подъезд.

„Все это происходит заметно, у всех на виду“, – писали жильцы дома.

Они точно не знают, кому принадлежит квартира, но заметил, что квартиру сдают на короткое время. По словам жителей, квартиру арендуют говорящие по-русски женщины.