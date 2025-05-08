Очереди мужчин под дверью квартиры возмутили жителей: кто-то должен это остановить

„Жители собирали подписи, обращались к администрации дома. Звонили они и в полицию, но пока ситуация не изменилась. Кажется, проблема в том, что недостаточно доказательств“, – писали в редакцию AlytusPlius.lt люди.
По словам жителей, у этой квартиры есть индивидуальный код. Видимо, мужчины приходят к дому, получают на телефон этот код, после чего заходят в подъезд.
„Все это происходит заметно, у всех на виду“, – писали жильцы дома.
Они точно не знают, кому принадлежит квартира, но заметил, что квартиру сдают на короткое время. По словам жителей, квартиру арендуют говорящие по-русски женщины.
Полиция, получив информацию, провела проверку. Полицейские посетили эту квартиру на ул. Путину. Подозрения жителей подтвердились. В квартире нашли 44-летнюю женщину, которая за деньги предоставляла сексуальные услуги. Оказалось, что это гражданка России, у которой есть вид на жительство в ЕС.
Был составлен протокол за проституцию. Поскольку это первое взыскание, назначен штраф в размере 45 евро.
Женщина разместила объявление на популярном сайте и так находила клиентов. Объявление было просмотрено 63 000 раз.
По данным полиции, по тому же адресу на ул. Путину подобные протоколы были составлены и в 2024 году.