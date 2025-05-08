2025.05.08 07:02

Очереди мужчин под дверью квартиры возмутили жителей: кто-то должен это остановить

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvios nuotr.
Asociatyvios nuotr.
ФОТО: Delfi

В редакцию портала AlytusPlius.lt пришла просьба о помощи жителей одного из многоквартирных домов Алитуса. Люди пишут, что в одну из квартир их дома в течение некоторого времени приходят незнакомые мужчины, иногда под дверью образовывается очередь. Люди подозревают, что в квартире поселилась проститутка. Жильцы писали, что чувствуют себя небезопасно, поскольку в дом приходит много незнакомых мужчин.

„Жители собирали подписи, обращались к администрации дома. Звонили они и в полицию, но пока ситуация не изменилась. Кажется, проблема в том, что недостаточно доказательств“, – писали в редакцию AlytusPlius.lt люди.

По словам жителей, у этой квартиры есть индивидуальный код. Видимо, мужчины приходят к дому, получают на телефон этот код, после чего заходят в подъезд.

„Все это происходит заметно, у всех на виду“, – писали жильцы дома.

Они точно не знают, кому принадлежит квартира, но заметил, что квартиру сдают на короткое время. По словам жителей, квартиру арендуют говорящие по-русски женщины.

Полиция, получив информацию, провела проверку. Полицейские посетили эту квартиру на ул. Путину. Подозрения жителей подтвердились. В квартире нашли 44-летнюю женщину, которая за деньги предоставляла сексуальные услуги. Оказалось, что это гражданка России, у которой есть вид на жительство в ЕС.

Был составлен протокол за проституцию. Поскольку это первое взыскание, назначен штраф в размере 45 евро.

Женщина разместила объявление на популярном сайте и так находила клиентов. Объявление было просмотрено 63 000 раз.

По данным полиции, по тому же адресу на ул. Путину подобные протоколы были составлены и в 2024 году.

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