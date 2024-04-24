Очереди грузовиков вызывают недовольство у жителей

По данным на 24 апреля, на стоянке Медининкского КПП стоят 817 тягачей, планируемое время их ожидания выезда - 106 часов. В Шальчининкском районе выезда ждут 673 тягачей, планируемое время ожидания - 112 часов.
Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что в такое время очереди на границе всегда увеличивались.
"Очереди были и тогда, когда в Литве действовали 4 КПП. Сейчас машин стало больше, но в такое время их всегда бывало больше", - заметил он.
Однако он признал, что такие очереди - результат закрытия КПП в Литве и соседних странах. Многие водители выбирают Литву, поскольку в Литве действуют 2 КПП, а в Латвии и Польше - по 1.
Еще одна причина увеличения очередей - более тщательная проверка. Поскольку из-за войны в Украине были введены санкции, ведется более тщательный досмотр грузов.
"Это связано с Украиной, с санкциями в отношении России, Беларуси. Сами таможенники признают, что проверки длятся долго, это естественно. Они тщательно проверяют каждый тягач - документы, потом сканируют. Это требует немало времени", - сказал Мишутис.
По его словам, третья причина таких очередей - приближение православной Пасхи. "Перед всеми праздниками количество грузов увеличивается", - сказал он.
Очередями недовольны жители, которые живут ближе к белорусской границе.
"Жители на самом деле недовольны, особенно те, кто живет в той стороне, кому каждый день приходится ездить. Они подчеркивают вопрос безопасности и невозможности проехать", - сказал мэр Вильнюсского района Роберт Духневич.
Он напомнил, что в тех местах, где водители долго стоят, грязно - появляется мусор, потому что нет контейнеров, кроме того, нет туалетов.
"Министерство должно позаботиться о биотуалетах", - сказал Духневич.
Он считает, что причина очередей - закрытие КПП, поэтому, по его мнению, очереди меньше не станут.
"Могут только увеличиваться, если что-то произойдет или перед праздниками, - прибавил мэр, - Они уже сейчас огромные, по 10 км, скоро достигнут границы Вильнюса".
"Из того, что я видел в Вильнюсском районе, я ездил смотреть, так очереди большие даже в обычные дни, не в праздничные. Если ехать в сторону Рукайняй, очередь была 15 км до границы, а в минувшие выходные 18 и больше. Очереди приближаются к урбанизированным территориям, к границе Немежиса. Если будут праздники, очередь станет еще на 5 км больше. Я считаю, это ненормально", - прибавил Духневич.
Мэр считает, что надо оборудовать больше стоянок для ожидания, чтобы машины не стояли вдоль дорог.
Национальный центр управления кризисами считает, что очереди увеличились, поскольку литовские ведомства стали тщательнее досматривать грузы и приближается православная Пасха.
"Большие очереди особенно много хлопот доставили жителям Шальчининкского района, которые ездят на работу в Вильнюс, поскольку на дорогах появились заторы, часто возникают аварийные ситуации", - указали представители центра и отметили, что для освобождения дороги A15 направляют грузовики на стоянки и менее оживленные дороги.
"Эти меры уже дали результат, на дороге А15 сегодня утром очередь была 6,6 км, поэтому жителям Шальчининкай было легче добраться до Вильнюса и других городов", - указали представители центра.