Оценка высказываний священника о Вегеле: надо всех предупредить

Балтрукявичюс сказал, что просмотрел профили этого прихода в фейсбуке. По его словам, там есть политическое содержание.

Петронене признала, что прямого запрета на агитацию со стороны священнослужителей нет. Но если о такой агитации попросил бы кандидат, то его ждала бы ответственность, заметила глава ГИК.

"В таких случаях церковь отделена от государства. Когда мы получаем жалобу, информацию о том, что какой-то священник агитировал за конкретных кандидатов, мы всегда обращаемся в Конференцию епископов, напоминая им и с просьбой напомнить священникам об этом - церковь в политике не участвует. И ГИК больше не вмешивается", – заметила она.

В комментарии, переданном информационному агентству Elta, ГИК указала, что "в соответствии с Кодексом о выборах, нет запрета на агитацию в храмах. Однако священники, которые поддерживают участников политических кампаний перед агитацией в храме должны подумать о том, не вызовет ли такое поведение раздражение у избирателей и не вызовет ли обратную реакцию".

"Если начать с конкретного эпизода, который был в Сочельник, то тут еще можно поспорить. Там была следующая формулировка: "Каждый молитесь за своего фаворита". А вот на страницах прихода в фейсбуке - на одной нет политики, а на другой – 3 записи благоприятных Вегеле, и даже об истории Ignitis вспоминают, есть история изъятия ребенка в политическом контексте, есть высказывания против гражданского союза. Такого не должно быть. Нередко сами политики хотят получить такую помощь", – заметил Балтрукявичюс.

Он сказал, что такой поддержкой обычно пользуются консервативные кандидаты, нацеленные на религиозных избирателей.

Сам Сикорскас сказал, что не собирался агитировать. "Это была спонтанная молитва – мы молились за будущее Литвы, за тех, кто ею управляет и будет управлять. У каждого свой фаворит. Я искренний человек, поэтому у меня чисто по-человечески вырвалась фамилия моего фаворита", – заметил священник.