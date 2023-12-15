Оценка специалистов: подготовка к сбору пищевых отходов в Литве – хаотичная

По словам Рейпаса, министерство не подготовило четкий порядок сбора отходов, муниципалитеты делают все так, как сами понимают. Не все будут действовать по одному стандарту, подключатся к сбору в разное время, "при такой ситуации система сбора пищевых отходов дискредитируется".

"С 1 января начнется сбор отходов, некоторые муниципалитеты подключатся позже, но все начнут это делать в 2024 году", – сказала она.

Представитель министерства Вилма Славинскене сказала LRT, что сейчас пищевые отходы уже сортируют жители Паневежиса и Алитуса , в Алитусе система сбора действует уже 5 лет. Экспериментальные проекты проводили и некоторые другие муниципалитеты. В столице сейчас бесплатно раздают пакеты для сбора пищевых отходов.

"Мы делились опытом, что делать, европейским опытом, но то, что сейчас происходит в Вильнюсе , я оцениваю критически – эта система пакетов не является сбором отходов, практически незаконно выпускают на рынок полиэтиленовые пакеты, нет никакой сортировки, возможности разделения отходов", – сказал в среду Рейпас.

"Я думаю, что ни у кого нет никакого морального права чего-то требовать от муниципалитетов, ведь нет единого порядка, нет требований. Все по-разному трактуют, какой именно мусор относится к пищевым отходам", – сказал Рейпас.

По словам Славинскене, подготовить один порядок для всех невозможно, поскольку муниципалитеты разные – одни урбанизированные, другие сельского типа.

Она напомнила, что сбор упаковок тоже был продолжительным процессом, не у всех жителей есть необходимые навыки, до сих пор надо просвещать людей.

Рейпас заметил, что Алитус чувствует себя "в дураках", поскольку по европейским стандартам сортирует пищевые отходы уже 5 лет.

Сейчас разные муниципалитеты Литвы, по-разному трактуют порядок сортировки пищевых отходов. Вильнюсский муниципалитет критикуют за использование полиэтиленовых пакетов для пищевых отходов, это расценивают как увеличение количества пластиковых отходов.