Оценка специалистов: подготовка к сбору пищевых отходов в Литве – хаотичная

"Мы делились опытом, что делать, европейским опытом, но то, что сейчас происходит в Вильнюсе, я оцениваю критически – эта система пакетов не является сбором отходов, практически незаконно выпускают на рынок полиэтиленовые пакеты, нет никакой сортировки, возможности разделения отходов", – сказал в среду Рейпас.
Представитель министерства Вилма Славинскене сказала LRT, что сейчас пищевые отходы уже сортируют жители Паневежиса и Алитуса, в Алитусе система сбора действует уже 5 лет. Экспериментальные проекты проводили и некоторые другие муниципалитеты. В столице сейчас бесплатно раздают пакеты для сбора пищевых отходов.
"С 1 января начнется сбор отходов, некоторые муниципалитеты подключатся позже, но все начнут это делать в 2024 году", – сказала она.
По словам Рейпаса, министерство не подготовило четкий порядок сбора отходов, муниципалитеты делают все так, как сами понимают. Не все будут действовать по одному стандарту, подключатся к сбору в разное время, "при такой ситуации система сбора пищевых отходов дискредитируется".
"Я думаю, что ни у кого нет никакого морального права чего-то требовать от муниципалитетов, ведь нет единого порядка, нет требований. Все по-разному трактуют, какой именно мусор относится к пищевым отходам", – сказал Рейпас.
По словам Славинскене, подготовить один порядок для всех невозможно, поскольку муниципалитеты разные – одни урбанизированные, другие сельского типа.
Она напомнила, что сбор упаковок тоже был продолжительным процессом, не у всех жителей есть необходимые навыки, до сих пор надо просвещать людей.
Рейпас заметил, что Алитус чувствует себя "в дураках", поскольку по европейским стандартам сортирует пищевые отходы уже 5 лет.
Сейчас разные муниципалитеты Литвы, по-разному трактуют порядок сортировки пищевых отходов. Вильнюсский муниципалитет критикуют за использование полиэтиленовых пакетов для пищевых отходов, это расценивают как увеличение количества пластиковых отходов.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Эгле Бернотавичене сказала LRT, что пакеты изготовлены из на 90% переработанного пластика, кроме того, на свалки они не попадут. Пищевые отходы в этих пакетах будут бросать в общие контейнеры, но потом эти пакеты с отходами отделят от общей массы мусора.
По словам Рейпаса, один из самых устойчивых способов сбора таких отходов - установка специальных контейнеров, это дает 90% эффективность. О заметил, что в Норвегии пытались собирать пищевые отходы в отдельные пакеты, польза была 50%, это не оправдало себя.
Клайпедский муниципалитет раздает жителям частных домов контейнеры, а многоквартирных - будут выбрасывать в отдельные контейнеры во дворах.