Оценка новой идеи относительно срока службы в армии: дьявол кроется в деталях

С Нового года начался новый ежегодный призыв в Литовскую армию. Он будет длиться весь год. В 2025 году на службу планируется призвать больше 3800 молодых людей. Представители армии сообщают, что проверка здоровья может проходить в удаленном формате. Депутат, глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Гедримас Еглинскас предлагает увеличить с рок службы в армии с 1 до 2 лет, а не сокращать до 6 месяцев. В передаче на радиостанции Žinių radijas собеседники обсуждали вопрос срока службы в армии.