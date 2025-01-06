Оценка новой идеи относительно срока службы в армии: дьявол кроется в деталях

Еглинскас в передаче заявил, что срок службы в Литовской армии очень непродолжительный.
„Мы должны понять, чего хотим, чего добиваемся в рамках нашей стратегии обороны и сдерживания. Мы хотимсильную армию. Армию, которая была бы готова, могла защищаться, обороняться, сдерживать – для этого нужны подготовленные люди. В странах, где служба в армии длиннее, система хорошо развита: это Израиль, Финляндия, Сингапур, поэтому 3, 6 или 9 месяцев – сейчас это небольшой срок“, – сказал Еглинскас.
Он сказал, что те, кто готовится к войне, хотят мира и инвестируют в армию.
„И еще надо понять, что в армию приходят новые технологии, у нас иное оружие. Мы не говорим о людях с автоматами в окопах, которые воюют в одиночку. Должно быть взаимодействие с ВВС, дронами, ИИ, а он идет на поле боя.
Нужно время, поэтому эти 3 месяца, о которых я слышу, так это интенсивный период подготовки безо всяких пауз, поэтому остальные 6 месяцев из 9 на службе - поспокойнее.
Я бы хотел, чтобы служили 1 или 2 года, после такой службы молодые люди –и юноши, и девушки – будут готовы к обороне, узнают себя, станут более гражданственными. Если потребуется, их снова призовут на службу“, – сказал глава ПКНБО.
Он сказал, что служба продолжительностью 1-2 года - это нормальный срок, за который „можно подготовить молодых людей к бою“.
„Если служба длится меньше, то подготовка поверхностная“, – сказал Еглинскас.
Он прибавил, что два года службы - это „не пауза в жизни“, хотя согласился, что 18-летним это может так казаться. Он уверял, что это „инвестиция в человека“.
Представитель армии Арунас Балчюнас рассказал, сколько молодых людей добровольно пришли на службу.
„Результаты последних лет улучшаются – могу порадоваться, что план по призыву прошлого года был выполнен с лихвой. Он был превышен. И наверное потому, что во втором полугодии пришло много призывников-добровольцев. <...>.
В прошлом году добровольно в армию пришли 2700 молодых людей, которых не было в списках. Из них начали службу 1900 человек. Практически 50% всего плана составили добровольцы, которых не было в списках“, – сказал он.
На вопрос, как он оценивает увеличение срока службы, Балчюнас сказал, что такие оценки - не его компетенция.
„Я считаю, что это должна оценить армия. И как упоминал глава ПКНБО – мы должны оценить содержание, чего мы хотим добиться за 1 год, 1,5 или 2. Если есть потребность, есть задачи, можно сделать службу дольше.
Но все надо оценивать комплексно. Так же сложно прогнозировать привлекательность службы. Большая часть молодежи говорит, что 9 месяцев - это оптимальный срок, <...> ну, максимум год“, – заметил он.
„17-летние молодые люди не являются призывниками, поэтому их этот статус не касается, но в процессе подготовки к реформе, в рамках которой молодых людей будут призывать в 2026 г сразу после школы, перед 17-летними стоят две задачи – 17-летние должны связаться с призывным пунктом и передать контактную информацию.
Следующий шаг – медкомиссия. Хочу заметить, что 17-летним не надо приходить на комиссию. Эксперты оценят состояние здоровья по данным электронной системы здравоохранения. <...>. Также молодых людей попросят представить декларацию о состоянии здоровья“, – рассказал о новшествах Бальчюнас.
Вице-президент Литовского союза школьников Эмилис Микульскис сказал, что единого мнения об увеличении продолжительности службы нет.
„Краеугольный аспект - не увеличение продолжительности службы, а как она проходит. Если взять 9-месячную службу, то прибавление 3 месяцев, что это - те же три месяца, что и были или упрощение 9-месячной службы за счет прибавления 3 месяцев? <...>. Может, и два года приемлемый срок, если есть чем заняться в это время“, – заметил он.
Микульскис напомнил, что недавно проходила дискуссия о сокращении службы. Но он подчеркивает, что главный аспект в этом вопросе - содержание.
Президент Литовского союза студентов Паулюс Вайтекус также сказал, что „дьявол кроется в деталях“.
„Важно понять до конца, что это значит. Сейчас можно окончить службу в июне, тогда ты успеваешь поступить в вуз. Если речь идет об увеличении срока службы, то как это будет согласовываться с тем, что молодой человек будет делать в будущем. Очень важно выяснить, что означает это увеличение срока“, – заметил он.
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