Обязанность, о которой знают немногие: родители могут требовать алименты со своих взрослых детей

По литовским законам взрослые дети обязаны содержать своих родителей. По словам Янкаускене, это обязательство есть и в Конституции и в Гражданском кодексе ЛР.
„Совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них“, – сказано в законе.
„Это значит, что по законам, дети в некоторых случаях обязаны содержать родителей“, – сказала юрист и заметила, что родители могут обращаться в суд.
„Это нечастое явление в Литве, поскольку все упирается в отношения и эмоциональное их значение, очевидно, что обычно родители в старости ничего не требуют от своих детей, особенно через суд, ведь на обращение суд обычно нет денег, желания, здоровья да и информации.
А насильно заставлять детей что-то платить родители не требуют, если отношения между ними и детьми и без того неважные. Известно, что в 2015-2017 гг. в судах было 56 таких исков, потом их число увеличилось“, – сказала Янкаускене.
Однако для получения содержания родители должны отвечать некоторым критериям.
„Важно доказать, что они нетрудоспособны (пенсионный возраст, инвалидность, болезни и т.д.) и нуждаются в содержании (у них слишком маленькие доходы, маленькая пенсия, нет недвижимости).
В таких случаях рассматривают разные критерии, например, содержали ли родители сами своих несовершеннолетних детей, выполняли ли свои обязательства перед ними.
Очень важно, содержали ли родители сами своих детей, участвовали ли в их жизни, как обращались с детьми (может, было насилие, неприсмотр и т.д.), важны и усилия, которые прилагались при воспитании детей, не было ли случаев контроля со стороны органов опеки, ограничения материнских/отцовских прав, не росли ли дети с опекунами и т.д.“, – заметила юрист и сказала, что все эти факторы оцениваются во всех случаях, поэтому перед тем, как обратиться в суд, надо располагать доказательствами иначе права на содержание не будет.
При назначении алиментов родителям учитывают и финансовое, семейное положение детей.
„Семейное положение важно тем, что надо знать, скольких детей уже содержит взрослый ребенок, не будут ли нарушены интересы детей.
Оценивается и имущественное положение - не только доходы, но и наличие недвижимости. Суд учитывает и расходы, кредиты, ипотеку и т.д., поэтому в таких случаях должен соблюдаться принцип пропорциональности.
Нельзя требовать с детей больше, чем они могут с учетом семейного положения и имеющихся финансов“, – прибавила Янкаускайте.
Она сказала, что алименты обычно назначают такие, какие присуждают на содержание детей.
„Например, требуется 350 евро в месяц на каждого из родителей, однако доходы, имущество детей и семейное положение позволяет платить только по 150 евро каждому, тогда суд уменьшает сумму.
Потребности родителей подсчитывают с учетом самых необходимых нужд - питание, одежда, гигиенические принадлежности, коммунальные услуги, содержание жилья, расходы на врачей и т.д.
Все это складывают и получается сумма, необходимая на 1 месяц.
После назначения алиментов дети обязаны платить их ежемесячно, однако можно просить и однократную выплату, например, на время тяжелой болезни, после, когда ее вылечат, расходы исчезают. Однако надо не забывать, что если родители тяжело больны, они должны доказать это в суде“, – сказала Янкаускене.
По ее словам, в Литве присуждают небольшие алименты - 200-300 евро и меньше.
„Причина - пожилые люди не могут обосновать большие расходы, ведь часть их расходов компенсирует государство или же у детей нет возможности платить родителям больше денег, поскольку у них есть другие обязательства“, – сказала юрист.
Янкаускене сказала, что если у родителей есть необходимость в помощи, они сначала должны попытаться договориться с детьми без суда.
„Если не удается, тогда обратиться к медиатору. Если и это не поможет - обращаться в суд“, – заметила специалист.