Обязанность, о которой знают немногие: родители могут требовать алименты со своих взрослых детей

А насильно заставлять детей что-то платить родители не требуют, если отношения между ними и детьми и без того неважные. Известно, что в 2015-2017 гг. в судах было 56 таких исков, потом их число увеличилось“, – сказала Янкаускене.

Очень важно, содержали ли родители сами своих детей, участвовали ли в их жизни, как обращались с детьми (может, было насилие, неприсмотр и т.д.), важны и усилия, которые прилагались при воспитании детей, не было ли случаев контроля со стороны органов опеки, ограничения материнских/отцовских прав, не росли ли дети с опекунами и т.д.“, – заметила юрист и сказала, что все эти факторы оцениваются во всех случаях, поэтому перед тем, как обратиться в суд, надо располагать доказательствами иначе права на содержание не будет.