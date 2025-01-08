2025.01.08 10:38

Объявляется призыв на обязательную военную службу в 2025 году: он коснется почти 3 900 юношей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
призывники
призывники
ФОТО: JUSTIN TALLIS | AFP / Scanpix

Министерство национальной обороны (Минобороны) объявило о начале призыва на обязательную военную службу в 2025 году. Подготовленный список призывников будет обнародован в конце недели.

„Сегодня мы собрались, чтобы составить списки призывников (...) Составленный список призывников мы планируем опубликовать до конца этой недели, скорее всего, в пятницу“, – сообщил бывший руководитель Литовской военной академии Арунас Бальчюнас на пресс-конференции Минобороны в среду.

В присутствии независимых наблюдателей списки призывников будут составлены с помощью специальной компьютерной программы. По данным Литовской армии, в этом году на постоянную обязательную начальную военную службу (ПОНВС) планируется призвать почти 3,9 тыс. человек. Также еще несколько сотен студентов или выпускников высших учебных заведений смогут пройти службу, приняв участие в курсах по подготовке младших офицеров-командиров (КПМОК).

Обучающиеся в вузах страны не будут включены в список призывников, однако они могут войти в списки один раз после окончания учебы, до достижения ими 26-летнего возраста.

Ожидается, что составленный список призывников 2025 и инструкции включенным в него лицам будут опубликованы в течение недели после составления списка. Призывникам рекомендуется регулярно проверять предназначенную им информацию, поскольку приказы о призыве не рассылаются по почте, а их несоблюдение может повлечь за собой административную или уголовную ответственность.

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 38 лет, которые на тот момент не попали в список, по-прежнему смогут пройти военную службу на добровольной основе. Им будет предоставлена ​​возможность выбрать место и время службы и получить максимальную накопительную выплату.

Начало службы первых призывников запланировано на начало февраля – в пехотном батальоне Великого князя Литовского Кястутиса Литовской армии.

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