Объявлены первые исполнители бесплатного концерта Дней столицы: будет и известная британская группа

Музыку Моники Лю сложно отнести к одному жанру. Изучение джаза в престижном музыкальном колледже Беркли в Америке и начало карьеры поп-исполнительницы в Лондоне научили ее быть самой разной. Творчество раскрепощает Монику и, находясь в нем, она начинает свободно экспериментировать. Самые громкие синглы Моники Лю прозвучали: на Евровидение в Турине, в 2022 году „Sentimentai“, а также „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, „Vaikinai Trumpais Šortais““. Моника Лю также выпустила виниловую пластинку с названием „Melodija“ и альбом „Koděl Tu Čia?“. Моника говорит: „Мои песни о молодости, мечтах, страхе, безумии, одиночестве и, самое главное, любви. По тому, как люди реагируют на мою музыку – они улыбаются, смеются или вытирают слезы – я понимаю, как много мы все пережили в любви и что нас объединяет“.