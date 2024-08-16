Объявлены первые исполнители бесплатного концерта Дней столицы: будет и известная британская группа

В этом году Дни столицы пригласят всех участников фестиваля элегантно и весело провести лето и задорно встретить осень – насыщенная программа артистов различных музыкальных жанров подарит вам незабываемые моменты в самых уютных пространствах города, впечатляющие мероприятия и люди, которые их создают, пригласят вас познакомиться с Вильнюсом и праздновать.
Особые эмоции ждут вильнюсцев и гостей столицы в самом сердце столицы – Кафедральной площади, где вечером 30-31 августа выступят артисты, собирающими тысячи поклонников. Открытие фестиваля вечером, в пятницу, 30 августа доверено знаменитой британской группе Circa Waves.
В субботу, 31 августа, на Кафедральной площади в лучах вечернего солнца зрители смогут насладиться песнями одной из самых популярных литовских певиц Моники Лю. Интимный, драматичный, сентиментальный и, конечно же, с зарядом хорошего юмора – такими эмоциями будет наполнен концерт певицы. Сегодняшняя звезда литовской сцены создает песни на основе личного опыта, поэтому они каждый раз многогранны и разнообразны.
Музыку Моники Лю сложно отнести к одному жанру. Изучение джаза в престижном музыкальном колледже Беркли в Америке и начало карьеры поп-исполнительницы в Лондоне научили ее быть самой разной. Творчество раскрепощает Монику и, находясь в нем, она начинает свободно экспериментировать. Самые громкие синглы Моники Лю прозвучали: на Евровидение в Турине, в 2022 году „Sentimentai“, а также „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, „Vaikinai Trumpais Šortais““. Моника Лю также выпустила виниловую пластинку с названием „Melodija“ и альбом „Koděl Tu Čia?“. Моника говорит: „Мои песни о молодости, мечтах, страхе, безумии, одиночестве и, самое главное, любви. По тому, как люди реагируют на мою музыку – они улыбаются, смеются или вытирают слезы – я понимаю, как много мы все пережили в любви и что нас объединяет“.
Вскоре фестиваль Дни столицы пригласит вас на праздник, крупнейшего города Литвы, который обогатит вашу повседневную жизнь и предназначен как для граждан, которые дорожат Вильнюсом, так и для тех, кто стремится обогатить историю города своим талантом и идеями.
В этом году Дни столицы 2024 пройдут с 30 августа по 1 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатны.