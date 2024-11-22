Объявление об аренде квартиры в течение дня стало сенсацией: люди не могут поверить своим глазам

В группе „Аренда квартир в Вильнюсе“ в социальной сети Facebook несколько дней назад появилось объявление об аренде квартиры в Верхних Панеряй. В аренду сдают квартиру площадью 18 кв. м, со всей мебелью и бытовой техникой.

Однако пользователей удивило другое – квартиру сдают в аренду вместе с бассейном.

„В цену аренды включено неограниченное пользование бассейном с подогревом и паровой баней“, – сказано в сообщении.

Delfi связался с брокером Дайнюсом Белинисом и поинтересовался, кто будет присматривать за бассейном. По словам собеседника, за бассейном будут присматривать хозяева, а арендатор сможет им пользоваться, когда пожелает.