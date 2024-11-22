Объявление об аренде квартиры в течение дня стало сенсацией: люди не могут поверить своим глазам

В группе „Аренда квартир в Вильнюсе“ в социальной сети Facebook несколько дней назад появилось объявление об аренде квартиры в Верхних Панеряй. В аренду сдают квартиру площадью 18 кв. м, со всей мебелью и бытовой техникой.
Однако пользователей удивило другое – квартиру сдают в аренду вместе с бассейном.
„В цену аренды включено неограниченное пользование бассейном с подогревом и паровой баней“, – сказано в сообщении.
Delfi связался с брокером Дайнюсом Белинисом и поинтересовался, кто будет присматривать за бассейном. По словам собеседника, за бассейном будут присматривать хозяева, а арендатор сможет им пользоваться, когда пожелает.
„Пользоваться бассейном можно неограниченно, как в гостинице“, – сказал брокер.
Правда, когда просматриваешь фотографии, возникает вопрос – где находится арендуемая квартира? На фото виден частный дом, рядом с которым находится дом поменьше.
Брокер сказал Delfi, что сдают комнату в частном доме, а бассейн находится в небольшом доме.
Реакцию пользователей вызвал не только бассейн, но и плата за аренду. Было сказано, что плата составляет 280 евро в месяц плюс 200 евро агентству, однако дальше сказано, что всего арендатору придется заплатить 580 евро.
Пользователи были возмущены „зверскими“ расценками агенства, но и плохой математикой – если сложить стоимость аренды и плату агентству, получается 480 евро (на 100 евро меньше, чем указано в объявлении).