Объявлена петиция в связи с повышением цен на общественный транспорт: ее уже подписали больше 9000 человек

„Подпишите петицию: давайте требовать отмену решения“, - призывают авторы петиции.
В редакцию Delfi обратился читатель, который попросил поделиться петицией, чтобы ее подписало больше людей.
„Почему мы не одобряем повышение цен?
1) Большинство жителей пользуется общественным транспортом, потому что цены на его услуги доступны, люди экономят. Согласно результатам опроса общественного транспорта (2016 г.), жители пользуются общественным транспортом по трем причинам: у них нет автомобиля (20%), это требует меньше затрат (17%), не надо искать парковку/платить за нее (17%). Решение муниципалитета противоречит потребностям и ожиданиям жителей.
2) Общественным транспортом пользуются больше уязвимых людей. Люди с небольшими доходами живут устойчивее других, поскольку они меньше потребляют, используют меньше ресурсов. Однако сейчас муниципалитет вместо того, чтобы поощрять этих людей, намеревается лишить их возможности спокойно перемещаться по городу, их ждет серьезное финансовое бремя.
3) Общественный транспорт - это существенная услуга, которую горожанам должны обеспечить власти.
4) По результатам опроса, проведенного в 2023 г., 72% пассажиров общественного транспорта не владеют своими автомобилями. После повышения цен эти люди пострадают, получат вместо пряника - кнут.
5) JUDU не представила план закупок, в котором отражалось бы, что она планирует делать на деньги, которые будет получать за счет повышения цен на билеты (20 млн. евро). 28 января мы встречались с администрацией JUDU и просили представить этот план, нам его обещали предоставить, но мы его до сих пор не видели.
6) Подорожание противоречит национальному плану энергетики и климат, цель которого - снижение парникового эффекта. Одно из средств T23-E – поощрение гармоничной мобильности.
Поэтому мы требуем:
1) Парламент, партию социал-демократов и министра транспорта Эугениюса Сабутиса подготовить приказ/позицию, требующую ввести ограничение, чтобы месячный билет стоил не дороже 28 евро.
2) Просим горсовет Вильнюса подготовить проект закона, чтобы признали принятое 5 марта решение о повышении цен недействительным.
3) Просим президента обратить внимание на эту проблему и инициировать поправки к закону о льготах на проезд, чтобы литовские муниципалитеты не могли делать плату за проезд дороже 28 евро в месяц.
4) Просим провести заседание комиссии по петициям и пригласить на заседание контактных лиц и авторов петиции: движение Fridays for Future Lietuva, Extiction Rebellion Lietuva и профсоюз 1 мая.
5) Транслировать заседание публично на муниципальном Youtube-канале „Vilnius Video“.
6) Просим горсовет Вильнюса после получения петиции действовать по закону и включить голосование по петиции в ближайшее заседание горсовета.
Петицию можно найти здесь.
5 марта столичный горсовет принял решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 июля 2025 года.
Цены поднимут меньше, чем планировали изначально, однако будет упразднен 30-минутный билет. 60-минутный билет будет стоить 1,25 евро. 30-дневный билет будет стоить 38 евро. 12-месячный билет будет стоить 405 евро, а билет на 90 дней – 110 евро.
Однодневный билет с 1 июля будет стоить 7,5 евро, трехдневный – 13,5 евро. Появятся новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки.
Сохранятся льготы для студентов и школьников, а также для других групп.
Годовой билет для пенсионеров будет стоить 10 евро (сейчас 2,9 евро).