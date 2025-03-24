Объявлена петиция в связи с повышением цен на общественный транспорт: ее уже подписали больше 9000 человек

4) По результатам опроса, проведенного в 2023 г., 72% пассажиров общественного транспорта не владеют своими автомобилями. После повышения цен эти люди пострадают, получат вместо пряника - кнут.

5) JUDU не представила план закупок, в котором отражалось бы, что она планирует делать на деньги, которые будет получать за счет повышения цен на билеты (20 млн. евро). 28 января мы встречались с администрацией JUDU и просили представить этот план, нам его обещали предоставить, но мы его до сих пор не видели.