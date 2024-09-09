2024.09.09 11:22

Объявлена грандиозная акция: в один из дней на все местные рейсы поездов – скидка в 90%

 
ru.DELFI.lt
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
LTG grupės keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ traukiniai
ФОТО: LTG nuotr.

22 сентября – Международный день без автомобиля, жителей в этот день приглашают ходить пешком или пользоваться общественным транспортом. Компания LTG Link предлагает в этот день выбирать поездки на поездах и объявляет скидки в размере 90% на все местные маршруты.

Билеты со скидкой на 22 сентября (воскресенье) можно купить с 9 сентября.

В пресс-релизе сказано, что LTG Link предлагает больше 170 рейсов в больше 100 разных мест.

„Мы хотим убедить наших жителей в том, что необязательно сидеть за рулем автомобиля, чтобы путешествовать. Мы надеемся, что побудим людей оставить автомобили дома и в воскресенье на поезде поехать к друзьям или близким или в любой город Литвы“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.

В этом году такая акция проходит во второй раз. До этого с такой скидкой продавали билеты на 30 мая.

Скидку в 90% можно получить только при покупке билетов по интернету или в мобильном приложении.

Билеты с 90% скидкой назад не принимаются.

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