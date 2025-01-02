2025.01.02 16:36

Объявлена экстремальная ситуация: в Салантай затоплен стадион, усадьбы, вода дошла до дворов

 
службы будут работать всю ночь
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В начале января в Литве идут дожди, которые принесли немало хлопот жителям взморья – уровень воды около Картяны достиг стихийного, а обещанные заморозки вряд ли надолго остановят ситуацию, балансирующую на опасной грани. По данным Литовской гидрометеорологической службы, в четверг вечером ситуация должна стабилизироваться, однако синоптики прогнозируют метель.

„Уровень воды сейчас повышается, стихийный уровень достигнут в Минии около Картяны. Сейчас наблюдается опасный уровень в трех местах – около Картяны, в Лейте около Кулинай и в Акмяне-Дане около Кретинги“, – информирует специалист отдела прогнозов Янина Брастовицките-Станкевич.

Она заметила, что причина такой ситуации – большое количество осадков, местами за сутки уровень воды поднялся на 30 и больше сантиметров.

„В условиях нынешней ситуации может затопить низкие места. Конечно, многое зависит от осадков, ведь земля уже насыщена водой, стоят лужи. Уровень воды в реках к вечеру должен стабилизироваться, мы надеемся, что он начнет снижаться, потому что похолодает. Сейчас повышается уровень воды, но ничего очень страшного мы не наблюдаем“, – сказала собеседница.

Староста Картяны Алина Йонутене сказала, что пока в набат не бьют, но за ситуацией следят.

„Осадков стало меньше, уровень воды так быстро не повышается. Люди пока о помощи не просят, мы только проверили те места, где по нашему опыту знаем, что повышается уровень воды. Мы информировали людей, готовы прийти на помощь“, – заметила она.

„Соседи уже увезли скот. У нас в доме воды пока нет, к соседскому хлеву и в резиновых сапогах не подойти. Уровень поднимается на 5-10 см в час, стараемся все привязывать, чтобы не уплыло“, - сказал местный житель Римантас.

Другие люди, оказавшиеся в сложном положении не захотели комментировать ситуацию. Женщина только возмущенно сказала, что надо что-то делать, а не только следить за ситуацией.

Из-за опасного повышения уровня воды в части староств Кретингского района объявлена экстремальная ситуация.

„Это касается самой Кретинги, на сельской территории Кретинги, в Салантай, Жальгирисе и Картяне“, – сказал мэр Кретинги Антанас Кальнюс.

„Пока нет таких критических ситуаций, которые угрожали бы жизням людей, их здоровью, имуществу. Реки вышли из берегов и осложняют сообщение и жизнь людей, однако критических ситуаций пока нет, все под контролем. Больших проблем нет“, – заметил он.

В пресс-релизе муниципалитета сказано, что самая сложная ситуация пока в Картяне – затоплено несколько усадеб, укрепляют насыпи, из нескольких усадеб нельзя выехать.

„В одном месте животные проделали брешь, через которую течет вода. Сейчас это место заделывают мешками с песком. Укрепляем насыпи, везем щебень, песок, чтобы поднять насыпь и укрепить ее“, – сказала Йонутене.

В Салантай затоплен стадион, часть дворов и подвалов, в Кретинге затоплены некоторые улицы, затоплены дорожки в Пастаунинкском парке, затоплена усадьба Vienkiemis, вода проникает и во дворы некоторых домов. Пока жителей эвакуировать не пришлось, но за ситуацией постоянно наблюдают.

Всю ночь будут дежурить работники ЗАО „Kretingos vandenys и ЗАО Kretingos komunalininkas, старосты, если жителям потребуется питьевая вода, ее привезут старосты.

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