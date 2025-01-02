Объявлена экстремальная ситуация: в Салантай затоплен стадион, усадьбы, вода дошла до дворов

„В условиях нынешней ситуации может затопить низкие места. Конечно, многое зависит от осадков, ведь земля уже насыщена водой, стоят лужи. Уровень воды в реках к вечеру должен стабилизироваться, мы надеемся, что он начнет снижаться, потому что похолодает. Сейчас повышается уровень воды, но ничего очень страшного мы не наблюдаем“, – сказала собеседница.

Она заметила, что причина такой ситуации – большое количество осадков, местами за сутки уровень воды поднялся на 30 и больше сантиметров.

„Уровень воды сейчас повышается, стихийный уровень достигнут в Минии около Картяны. Сейчас наблюдается опасный уровень в трех местах – около Картяны, в Лейте около Кулинай и в Акмяне-Дане около Кретинги“, – информирует специалист отдела прогнозов Янина Брастовицките-Станкевич.

Староста Картяны Алина Йонутене сказала, что пока в набат не бьют, но за ситуацией следят.

„Осадков стало меньше, уровень воды так быстро не повышается. Люди пока о помощи не просят, мы только проверили те места, где по нашему опыту знаем, что повышается уровень воды. Мы информировали людей, готовы прийти на помощь“, – заметила она.

„Соседи уже увезли скот. У нас в доме воды пока нет, к соседскому хлеву и в резиновых сапогах не подойти. Уровень поднимается на 5-10 см в час, стараемся все привязывать, чтобы не уплыло“, - сказал местный житель Римантас.