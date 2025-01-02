Объявлена экстремальная ситуация: в Салантай затоплен стадион, усадьбы, вода дошла до дворов

„Уровень воды сейчас повышается, стихийный уровень достигнут в Минии около Картяны. Сейчас наблюдается опасный уровень в трех местах – около Картяны, в Лейте около Кулинай и в Акмяне-Дане около Кретинги“, – информирует специалист отдела прогнозов Янина Брастовицките-Станкевич.
Она заметила, что причина такой ситуации – большое количество осадков, местами за сутки уровень воды поднялся на 30 и больше сантиметров.
„В условиях нынешней ситуации может затопить низкие места. Конечно, многое зависит от осадков, ведь земля уже насыщена водой, стоят лужи. Уровень воды в реках к вечеру должен стабилизироваться, мы надеемся, что он начнет снижаться, потому что похолодает. Сейчас повышается уровень воды, но ничего очень страшного мы не наблюдаем“, – сказала собеседница.
Староста Картяны Алина Йонутене сказала, что пока в набат не бьют, но за ситуацией следят.
„Осадков стало меньше, уровень воды так быстро не повышается. Люди пока о помощи не просят, мы только проверили те места, где по нашему опыту знаем, что повышается уровень воды. Мы информировали людей, готовы прийти на помощь“, – заметила она.
„Соседи уже увезли скот. У нас в доме воды пока нет, к соседскому хлеву и в резиновых сапогах не подойти. Уровень поднимается на 5-10 см в час, стараемся все привязывать, чтобы не уплыло“, - сказал местный житель Римантас.
Другие люди, оказавшиеся в сложном положении не захотели комментировать ситуацию. Женщина только возмущенно сказала, что надо что-то делать, а не только следить за ситуацией.
Из-за опасного повышения уровня воды в части староств Кретингского района объявлена экстремальная ситуация.
„Это касается самой Кретинги, на сельской территории Кретинги, в Салантай, Жальгирисе и Картяне“, – сказал мэр Кретинги Антанас Кальнюс.
„Пока нет таких критических ситуаций, которые угрожали бы жизням людей, их здоровью, имуществу. Реки вышли из берегов и осложняют сообщение и жизнь людей, однако критических ситуаций пока нет, все под контролем. Больших проблем нет“, – заметил он.
В пресс-релизе муниципалитета сказано, что самая сложная ситуация пока в Картяне – затоплено несколько усадеб, укрепляют насыпи, из нескольких усадеб нельзя выехать.
„В одном месте животные проделали брешь, через которую течет вода. Сейчас это место заделывают мешками с песком. Укрепляем насыпи, везем щебень, песок, чтобы поднять насыпь и укрепить ее“, – сказала Йонутене.
В Салантай затоплен стадион, часть дворов и подвалов, в Кретинге затоплены некоторые улицы, затоплены дорожки в Пастаунинкском парке, затоплена усадьба Vienkiemis, вода проникает и во дворы некоторых домов. Пока жителей эвакуировать не пришлось, но за ситуацией постоянно наблюдают.
Всю ночь будут дежурить работники ЗАО „Kretingos vandenys и ЗАО Kretingos komunalininkas, старосты, если жителям потребуется питьевая вода, ее привезут старосты.