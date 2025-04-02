2025.04.02 14:37

Объявлен отчет по катастрофе самолета DHL в Вильнюсе: признаков терроризма не установлено

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt

2 апреля на пресс-конференции, проведенной Минюстом, сообщено, что, в связи с промежуточным отчетом по катастрофе самолета DHL в Вильнюсе, произошел несчастный случай, не установлены признаки терроризма или незаконного вмешательства.

„После экспертизы самолета и осмотра места происшествия не было найдено признаков повреждения самолета до его падения на землю. Несмотря на это, мы выслали на экспертизу некоторые компоненты самолета, выводы пока не получены“, – сказал представитель Минюста Лауринас Науйокайтис.

„Пожар начался после падения на землю. После экспертизы внутренней части самолета не было установлено признаков пожара до падения“, – прибавил он.

Напомним, что 25 ноября в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.

На борту был экипаж из четырех человек, погиб 48-летний гражданин Испании. Еще трое членов экипажа – испанец, немец и литовец пострадали, но остались в живых.

Самолет развалился на части. Во время падения он зацепил часть жилого дома, загорелись находившиеся поблизости кладовки, автомобиль. С места происшествия эвакуировали 13 человек.

26 марта 2025 года прокуратура информировала, что после анализа и обобщения данных проведенных в Литве опросов, результатов осмотра места происшествия, информации бортовых самописцев о записей разговоров в кабине, было установлено, что причиной аварии могло быть отключение гидравлической системы, отвечающей за раскрытие закрылков, это могло стать причиной падения самолета. Другие версии аварии были опровергнуты в результате расследования.

По этой причине планируется предъявить подозрения проходящему лечение в Испании пилоту. Расследование проводят в рамках 3 ч. 132 ст. УК ЛР (лишение жизни по неосторожности путем нарушения правил безопасности), 3 ч. 137 ст. (нанесение тяжких увечий путем нарушения правил безопасности), 2 ч. 188 ст. (уничтожение имущества по неосторожности), 2 ч. 278 ст. (неправильный присмотр или ремонт транспортного средства).

В деле 16 пострадавших.

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