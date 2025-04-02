Объявлен отчет по катастрофе самолета DHL в Вильнюсе: признаков терроризма не установлено

„После экспертизы самолета и осмотра места происшествия не было найдено признаков повреждения самолета до его падения на землю. Несмотря на это, мы выслали на экспертизу некоторые компоненты самолета, выводы пока не получены“, – сказал представитель Минюста Лауринас Науйокайтис.

„Пожар начался после падения на землю. После экспертизы внутренней части самолета не было установлено признаков пожара до падения“, – прибавил он.

Напомним, что 25 ноября в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.