2024.11.29 07:04

Объяснили, почему бортовые самописцы не могут расшифровывать в Литве

 
ru.DELFI.lt
Juodosios Vilniuje sudužusio krovininio lėktuvo dėžės
Juodosios Vilniuje sudužusio krovininio lėktuvo dėžės
ФОТО: Delfi/Teisingumo ministerijos nuotr.

В минувший вторник были найдены бортовые самописцы разбившегося в Вильнюсе грузового самолета. Для расшифровки их увезут в Германию. Доцент Авиационного института им. Антанаса Густайтиса Домантас Бручас рассказал в интервью LNK, почему принято такое решение.

В каждом самолете бывает по два самописца.

„Итак, один предназначен для записи данных полета, которые передает двигатель, разные приборы. Второй записывает разговоры в кабине“, – сказал Бручас.

Он сказал, что обычно эти самописцы находятся в хвосте самолета или рядом с хвостом, поскольку эта часть во время крушений повреждается меньше всего. Выкрашены они обычно в оранжевый цвет, чтобы были заметнее.

Бручас сказал, что в Литве нет оборудования для расшифровки самописцев.

„По крайней мере у нашего министерства нет оборудования, которое позволило бы считать данные“, – заметил он.

Нужна специальная лаборатория, чтобы данные не были искажены или утеряны в процессе расшифровки.

По данным Бручаса, самописцы разбившегося в Вильнюсе самолета не претерпели серьезных повреждений.

„Сам процесс считывания данных занимает около недели. Потом идет их расшифровка – выяснение, что произошло. Данные есть, но их надо расшифровать, проанализировать, что произошло на самом деле, это уже другой вопрос. Это отнимает много времени“, – сказал он.

Rastos Vilniuje sudužusio lėktuvo juodosios dėžės

Delfi напоминает, что 25 ноября, рано утром, в Вильнюсе, недалеко от аэропорта разбился грузовой самолет немецкой компании DHL. В результате аварии погиб 48-летний пилот (гражданин Испании). Пострадали еще трое членов экипажа - граждане Испании, Германии и Литвы.

Из дома, во дворе которого упал самолет, были эвакуированы 13 человек.

В среду министр обороны Литвы Лауринас Каэюнас сказал, что никаких признаков того, что авария могла быть актом саботажа, нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии