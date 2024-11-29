Объяснили, почему бортовые самописцы не могут расшифровывать в Литве

В каждом самолете бывает по два самописца.

„Итак, один предназначен для записи данных полета, которые передает двигатель, разные приборы. Второй записывает разговоры в кабине“, – сказал Бручас.

Он сказал, что обычно эти самописцы находятся в хвосте самолета или рядом с хвостом, поскольку эта часть во время крушений повреждается меньше всего. Выкрашены они обычно в оранжевый цвет, чтобы были заметнее.

Бручас сказал, что в Литве нет оборудования для расшифровки самописцев.

„По крайней мере у нашего министерства нет оборудования, которое позволило бы считать данные“, – заметил он.

Нужна специальная лаборатория, чтобы данные не были искажены или утеряны в процессе расшифровки.