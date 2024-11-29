Объяснили, почему бортовые самописцы не могут расшифровывать в Литве

В каждом самолете бывает по два самописца.
„Итак, один предназначен для записи данных полета, которые передает двигатель, разные приборы. Второй записывает разговоры в кабине“, – сказал Бручас.
Он сказал, что обычно эти самописцы находятся в хвосте самолета или рядом с хвостом, поскольку эта часть во время крушений повреждается меньше всего. Выкрашены они обычно в оранжевый цвет, чтобы были заметнее.
Бручас сказал, что в Литве нет оборудования для расшифровки самописцев.
„По крайней мере у нашего министерства нет оборудования, которое позволило бы считать данные“, – заметил он.
Нужна специальная лаборатория, чтобы данные не были искажены или утеряны в процессе расшифровки.
По данным Бручаса, самописцы разбившегося в Вильнюсе самолета не претерпели серьезных повреждений.
„Сам процесс считывания данных занимает около недели. Потом идет их расшифровка – выяснение, что произошло. Данные есть, но их надо расшифровать, проанализировать, что произошло на самом деле, это уже другой вопрос. Это отнимает много времени“, – сказал он.
Delfi напоминает, что 25 ноября, рано утром, в Вильнюсе, недалеко от аэропорта разбился грузовой самолет немецкой компании DHL. В результате аварии погиб 48-летний пилот (гражданин Испании). Пострадали еще трое членов экипажа - граждане Испании, Германии и Литвы.
Из дома, во дворе которого упал самолет, были эвакуированы 13 человек.
В среду министр обороны Литвы Лауринас Каэюнас сказал, что никаких признаков того, что авария могла быть актом саботажа, нет.