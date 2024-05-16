Обвиняемый в клевете Палецкис непоколебим – свою вину не признает

"В ходе заседания был допрошен обвиняемый Альгирдас Палецкис, он категорически отрицает свою вину по предъявленным ему обвинениям", - сообщила представитель Каунасского участкового суда Таутвиле Меркявичюте.

По ее словам, в ходе заседания также был допрошен один из свидетелей.

"В ходе судебного заседания был допрошен свидетель – представитель Литовского центра судебной экспертизы. Она подтвердила выводы, данные в ходе предварительного расследования", - сказала представитель суда.

Напомним, что Палецкис, находящийся в тюрьме за шпионаж в пользу России, обвиняется в клевете и публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицании или грубом умалении их значения.