Обвиняемые в беспорядках у парламента обратятся к Трампу

„Мы обратимся к Трампу. Байден возбудил дела в отношении многих людей. Штурм Капитолия: там и окна били, и внутрь ворвались. Трамп понял, что имели место провокации. В Литве тоже были провокации, были провокаторы. Я только днем участвовала в митинге со сцены, но видела записи – все эти провокаторы появились вечером. Даже свидетельствовали депутаты, что через мост приходили группы в кепках, спортивных штанах, в капюшонах– их не судят“, – сказала в среду обвиняемая Астра-Геновайте Астраускайте. Она после заседания суда собирала подписи. Охотно свои подписи ставили и обвиняемые и некоторые адвокаты.
Напомним, что штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Во время штурма погибли 6 человек, пострадали как минимум 174 сотрудника полиции.
Трампа обвиняли в подстрекательстве, однако Сенат его оправдал.
„Гражулис сказал в суде – поинтересуйтесь службами, кто был организатор, это службы организовали, чтобы напугать литовский народ, чтобы люди не протестовали против консерватников“, – сказала Астраускайте.
Президенту США обвиняемые намерены передать и видеозаписи, статьи, по которым их обвиняют
„Мы члены НАТО. Трамп заботится о том, чтобы демократия была не только в Америке, но и в ЕС. Он встречается с европарламентариями, представляющими традиционные ценности, 19 февраля туда летит наш евродепутат Пятрас Гражулис. Мы обратились к нему, он доставит нашу петицию. Петицию передадим также нашему президенту и депутатам, такого не должно быть“, – сказала Астраускайте.
Напомним, что по делу о беспорядках у Сейма 2021 года обвинения предъявлены 87 лицам – в основном за участие в беспорядках, сопротивление сотрудникам полиции или иным лицам, исполняющим функции государственного управления, подстрекательство к публичному насилию, уничтожению имущества или иному грубому нарушению общественного порядка.