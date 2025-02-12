2025.02.12 16:17

Обвиняемые в беспорядках у парламента обратятся к Трампу

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Astra Genovaitė Astrauskaitė
Astra Genovaitė Astrauskaitė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Обвиняемые по делу о беспорядках у парламента считают, что их незаконно судят за организацию беспорядков в августе 2021 года и собирают подписи, после чего попросят европарламентария Пятраса Гражулиса передать их президенту США Дональду Трампу.

„Мы обратимся к Трампу. Байден возбудил дела в отношении многих людей. Штурм Капитолия: там и окна били, и внутрь ворвались. Трамп понял, что имели место провокации. В Литве тоже были провокации, были провокаторы. Я только днем участвовала в митинге со сцены, но видела записи – все эти провокаторы появились вечером. Даже свидетельствовали депутаты, что через мост приходили группы в кепках, спортивных штанах, в капюшонах– их не судят“, – сказала в среду обвиняемая Астра-Геновайте Астраускайте. Она после заседания суда собирала подписи. Охотно свои подписи ставили и обвиняемые и некоторые адвокаты.

Напомним, что штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Во время штурма погибли 6 человек, пострадали как минимум 174 сотрудника полиции.

Трампа обвиняли в подстрекательстве, однако Сенат его оправдал.

„Гражулис сказал в суде – поинтересуйтесь службами, кто был организатор, это службы организовали, чтобы напугать литовский народ, чтобы люди не протестовали против консерватников“, – сказала Астраускайте.

Президенту США обвиняемые намерены передать и видеозаписи, статьи, по которым их обвиняют

„Мы члены НАТО. Трамп заботится о том, чтобы демократия была не только в Америке, но и в ЕС. Он встречается с европарламентариями, представляющими традиционные ценности, 19 февраля туда летит наш евродепутат Пятрас Гражулис. Мы обратились к нему, он доставит нашу петицию. Петицию передадим также нашему президенту и депутатам, такого не должно быть“, – сказала Астраускайте.

Astra Genovaitė Astrauskaitė

Напомним, что по делу о беспорядках у Сейма 2021 года обвинения предъявлены 87 лицам – в основном за участие в беспорядках, сопротивление сотрудникам полиции или иным лицам, исполняющим функции государственного управления, подстрекательство к публичному насилию, уничтожению имущества или иному грубому нарушению общественного порядка.

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