Обвиняемые в беспорядках у парламента обратятся к Трампу

„Мы обратимся к Трампу. Байден возбудил дела в отношении многих людей. Штурм Капитолия: там и окна били, и внутрь ворвались. Трамп понял, что имели место провокации. В Литве тоже были провокации, были провокаторы. Я только днем участвовала в митинге со сцены, но видела записи – все эти провокаторы появились вечером. Даже свидетельствовали депутаты, что через мост приходили группы в кепках, спортивных штанах, в капюшонах– их не судят“, – сказала в среду обвиняемая Астра-Геновайте Астраускайте. Она после заседания суда собирала подписи. Охотно свои подписи ставили и обвиняемые и некоторые адвокаты.