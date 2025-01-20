Обвиняемого в убийстве Моркявичюса приговорили к 10-летнему сроку тюремного заключения

Арак осенью 2024 года признал свою вину в суде и согласился дать показания. Убийство Моркявичюса связано с убийством члена банды „агуркинисов“ Деймантаса Бугавичюса (за его убийство осуждены сообщники Арака). Заказчики обоих убийств – литовцы, которые занимаются наркобизнесом в Испании.

Приговор неокончательный, его еще можно обжаловать.

Арака также признали виновным в покушении на убийство Гии Забахидзе ночью 22 июля 2016 года. Забахидзе выжил благодаря тому, что на место быстро прибыли врачи скорой.

По данным правоохраны, Моркявичюса застрелил гражданин Эстонии 66-летний Арак, за убийство ему заплатили 50 000 евро.

34 летний спортсмен Моркявичюс был застрелен в Шиляйняй (микрорайон Каунаса), около подъезда 12-этажного дома, в котором он жил, в декабре 2016 года.

Раскрыть дело об убийстве Моркявичюса помогло расследование и раскрытие дела об убийстве Бугавичюса (2015 г.). За убийство Бугавичюса были осуждены эстонцы Арле Грабби, Ханс Эрик Эверт и каунасец Ричардас Байка.

По словам прокурора Здиславаса Рулишевскиса, заказчики всех этих преступлений – литовские представители „теневого“ бизнеса, которые занимаются наркоторговлей в Испании, Ренальдас Канис и Сергей Беглик.

В суде Арак рассказал, что заказ на убийство каунасцев он получил он ныне покойного представителя эстонского преступного мира Томаса Хелина.