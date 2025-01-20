2025.01.20 15:16

Обвиняемого в убийстве Моркявичюса приговорили к 10-летнему сроку тюремного заключения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Imre Arakas
Imre Arakas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Спустя больше 8 лет с момента убийства литовского спортсмена Ремигиюса Моркявичюса, Каунасский окружной суд в понедельник признал гражданина Эстонии Имре Арака виновным в его убийстве и приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы. Такое наказание просил прокурор.

34 летний спортсмен Моркявичюс был застрелен в Шиляйняй (микрорайон Каунаса), около подъезда 12-этажного дома, в котором он жил, в декабре 2016 года.

По данным правоохраны, Моркявичюса застрелил гражданин Эстонии 66-летний Арак, за убийство ему заплатили 50 000 евро.

Арака также признали виновным в покушении на убийство Гии Забахидзе ночью 22 июля 2016 года. Забахидзе выжил благодаря тому, что на место быстро прибыли врачи скорой.

Приговор неокончательный, его еще можно обжаловать.

Арак осенью 2024 года признал свою вину в суде и согласился дать показания. Убийство Моркявичюса связано с убийством члена банды „агуркинисов“ Деймантаса Бугавичюса (за его убийство осуждены сообщники Арака). Заказчики обоих убийств – литовцы, которые занимаются наркобизнесом в Испании.

Раскрыть дело об убийстве Моркявичюса помогло расследование и раскрытие дела об убийстве Бугавичюса (2015 г.). За убийство Бугавичюса были осуждены эстонцы Арле Грабби, Ханс Эрик Эверт и каунасец Ричардас Байка.

По словам прокурора Здиславаса Рулишевскиса, заказчики всех этих преступлений – литовские представители „теневого“ бизнеса, которые занимаются наркоторговлей в Испании, Ренальдас Канис и Сергей Беглик.

В суде Арак рассказал, что заказ на убийство каунасцев он получил он ныне покойного представителя эстонского преступного мира Томаса Хелина.

Арак в суде сказал, что в 2018 году он перенес инсульт, поэтому изменилось его поведение и мышление, якобы он не все сейчас помнит. Он давал показания на английском языке.

Арак сказал, что брал заказы на убийство из-за тяжелого финансового положения.

Хелин помог ему в Каунасе найти жилье на время выполнения „заказа“. Араку не удалось убить Забахидзе, он выжил и стал сотрудничать с правоохраной.

Тогда и стали выясняться причины заказных убийств, их мотивы, исполнители и заказчики. Забахидзе сказал, что узнал, что убийство его друга Бугавичюса заказал Канис с „партнерами по бизнесу“. Якобы для этого были наняты убийцы из Эстонии.

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