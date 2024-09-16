Обвиненный в покушении на Волкова миллиардер Невзлин обратился в литовскую правоохрану

Литва оказалась в эпицентре выяснения отношений между российскими оппозиционерами. Находящийся в Вильнюсе Фонд борьбы с коррупцией обвинил живущего в Израиле критика Владимира Путина Невзлина в том, что он заказал нападение на Волкова в марте 2024 года.
Тогда двое агрессоров напали на Волкова около его дома в Вильнюсе и избили его. Волков получил перелом руки, но сумел добежать до дома, закрыться там и вызвать полицию. Нападение через окно видела жена Волкова.
Сначала предполагалось, что нападение было организовано белорусскими и российскими спецслужбами, так заявлял сам Волков. Однако в ходе расследования ФБК стало ясно, что заказчик этого нападения – бывший олигарх Невзлин.
Выводы ФБК опираются на переписку Невзлина с его адвокатом Анатолием Блиновым в приложении Signal. Эти данные сорактикам Волкова передал связанный с ФСБ Андрей Матус, которого Невзлин якобы нанял для решения возникшей проблемы - забрать у участников нападения телефоны и так уничтожить улики.
Как Матусу удалось это сделать и почему он не уничтожил телефоны - неясно. Одна из версий - всю эту историю могли сфабриковать сотрудники ФСБ, поскольку мотив ясен: скомпрометировать последних оппозиционеров.
Невзлин сначала уверял, что с покушением никак не связан, но при этом не опроверг аутентичность переписки. tai,
Недавно он предал огласке свое обращение в ЛБКП, в котором сказано, что он стал жертвой провокации. Заявление было подготовлено 4 августа 2024 года.
„Леонид Невзлин – израильский предприниматель российского происхождения, инвестор и филантроп. Невзлин занимал разные высокие посты в Group Menatep и ее дочерней компании Jukos Oil Company, которые были присвоены путинским режимом.
После того как в 2022 году началась война в Украине, Невзлин отказался от российского гражданства. Невзлин со своим партнером Романом Желязко финансируют оппозицию в России, помогают правозащитникам, которых преследует режим“, – сказано в документе от 5 августа.
Там утверждается, что в 2023 г. Невзлин познакомился с гражданином России Блиновым, который представился ему адвокатом и сказал, что может помочь россиянам, которых преследует путинский режим. Невзлин платил ему за оказание помощи людям, которым потом удалось покинуть Россию.
В сообщении сказано, что на деле Блинов только хотел заручиться доверием Невзлина и его партнера.
Весной этого года общение Блинова с истцами стало странным и провоцирующим – в сообщениях Желязко Блинов пытался создать впечатление, будто это он организовал нападение на Волкова.
Более того, коммуникация Блинова построена так, что он пытался убедить, что в этом нападении заинтересован Невзлин“, – сказано в сообщении и отмечается, что Невзлин с этим делом никак не связан.
В документе сказано, что оба гражданина Израиля готовы оказать содействие следствию и передать информацию о Блинове и его деятельности, если следствие сочтет эту информацию ценной.
Это обращение Невзлина в ЛБКП вызвало немало вопросов и у соратников Волкова, и у журналиста, занимающегося этим делом, расследователя The Insider и Der Spiegel Христо Грозева.
В социальной сети X он поднимает вопрос: если Невзлин видел, что сообщения Блинова провокационные, понимал, что его пытаются сделать организатором нападения, то почему Невзлин ждал 5 августа, никуда не обращался раньше.
Помощмик Навального Георгий Албуров удивлялся тому, что обращение в правоохрану попало так поздно.
„Сколько времени вам надо, чтобы понять, что подделана ваша переписка? Мне кажется, достаточно 5 секунд.
Невзлину, если верить его словам об августовском заявлении (а вы этому верите?) не хватило и 40 дней. Он называет это „сливом“ и „провокацией“, а ведь это, согласитесь, разные вещи. Стратегия ясна“, – писал Албуров.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что еще рассмотрит информацию о том, что нападение на Волкова мог организовать другой оппозиционер - Невзлин.
„Мы всегда будем поддерживать оппозицию, борющуюся с путинским режимом, мы ответственно рассмотрим все заявления о том, кто и что организовал. Литва будет государством, в котором сможет свободно действовать свободная оппозиция, находиться в безопасности, и это дело чести нашего цивилизованного демократического государства. Я говорю не только о российской оппозиции, но и о белорусской оппозиции в Литве“, – сказал Науседа.