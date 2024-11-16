Общественный вещатель LRT прекратил сотрудничество с Альгисом Раманаускасом

„Если из-за языкового барьера или потому, что о моей беседе с Синицей вы искаженно узнали от пуйдокасов, которым так наплевать на контекст и так наплевать на объективную оценку, то знайте, что я приношу ВАМ искренние ИЗВИНЕНИЯ“, – сообщил во вторник в Facebook Раманаускас.

„Вот что я хочу сказать НАШИМ русским (и русскоязычным). Нет, дорогие мои сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Не о вас шла речь, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем под понятием „Русский Мир“ – со всеми его киркоровыми и жутким кинематографом (пожалуйста, не сердитесь, литовский не лучше). Поскольку этнический вопрос такой чувствительный и важный, в очередной раз подчеркиваю, что, когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что имею в виду тех ЛИТОВЦЕВ, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых“, – написал Раманаускас в Facebook.