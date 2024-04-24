Обругавшего водителя в Вильнюсе полицейского коллеги обвиняют в моббинге

По понятным причинам подчиненные Виткаускаса не пожелали, чтобы их имена были названы.
"Когда я увидел, что вытворяет наш начальник, хочу рассказать о психологическом насилии, моббинге с его стороны", - писал один следователь. По его словам, после того как Виткаускас три года назад возглавил отдел реагирования, с работы ушли 12 человек из 26.
"Никто не хочет работать в Электренайском комиссариате из-за его моббинга, он не считается с коллегами, публично их оскорбляет и т.д.", - писал он.
"Поскольку сотрудников в отделе мало, нагрузка большая, трудно успеть с выполнением всей работы", - жаловался следователь.
Другой сотрудник комиссариата сказал, что у Виткаускаса есть возможность подключаться к видеокамерам, поэтому он этим пользуется и следит за своими коллегами.
"Достаточно малейшей промашки, и он начинает выделываться, оказывать давление. Предлагал дать в морду, оскорбляет женщин разными словами, бранится", - рассказал другой подчиненный Виткаускаса.
По его словам, когда он спешил на встречу услышал в свой адрес не меньше 10 бранных слов от начальника.
Журналистам не удалось связаться с Виткаускасом и получить его комментарий на эту тему.
В связи с неподобающим поведением Виткаускаса его подчиненные трижды обращались к главы Электренайского комиссариата Алмантасу Лукшасу, а также к Главе Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Реналдасу Жеконису и к генеральному комиссару Ренатасу Пожеле.
"Руководство ГКП Вильнюсского округа в ближайшее время представит свое решение общине Электренайского комиссариата", - сказал Пожела.
"Я уже сказал электренайским коллегам, что по сути решение принято", - заметил Жеконис.