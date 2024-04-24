Обругавшего водителя в Вильнюсе полицейского коллеги обвиняют в моббинге

По понятным причинам подчиненные Виткаускаса не пожелали, чтобы их имена были названы.

"Когда я увидел, что вытворяет наш начальник, хочу рассказать о психологическом насилии, моббинге с его стороны", - писал один следователь. По его словам, после того как Виткаускас три года назад возглавил отдел реагирования, с работы ушли 12 человек из 26.

"Никто не хочет работать в Электренайском комиссариате из-за его моббинга, он не считается с коллегами, публично их оскорбляет и т.д.", - писал он.

"Поскольку сотрудников в отделе мало, нагрузка большая, трудно успеть с выполнением всей работы", - жаловался следователь.

Другой сотрудник комиссариата сказал, что у Виткаускаса есть возможность подключаться к видеокамерам, поэтому он этим пользуется и следит за своими коллегами.