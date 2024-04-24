2024.04.24 12:21

Обругавшего водителя в Вильнюсе полицейского коллеги обвиняют в моббинге

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI skaitytoja

У главы отдела реагирования Электренайского комиссариата полиции Гедрюса Виткаускаса начались проблемы после того как он в Вильнюсе бранными словами оскорблял женщину-водителя. После этого репортажа в редакцию Delfi обратились и полицейские Электренайского комиссариата. По их словам, примерно так их руководитель ведет себя и на рабочем месте, а из-за моббинга половина сотрудников покинула отделение.

По понятным причинам подчиненные Виткаускаса не пожелали, чтобы их имена были названы.

"Когда я увидел, что вытворяет наш начальник, хочу рассказать о психологическом насилии, моббинге с его стороны", - писал один следователь. По его словам, после того как Виткаускас три года назад возглавил отдел реагирования, с работы ушли 12 человек из 26.

"Никто не хочет работать в Электренайском комиссариате из-за его моббинга, он не считается с коллегами, публично их оскорбляет и т.д.", - писал он.

"Поскольку сотрудников в отделе мало, нагрузка большая, трудно успеть с выполнением всей работы", - жаловался следователь.

Другой сотрудник комиссариата сказал, что у Виткаускаса есть возможность подключаться к видеокамерам, поэтому он этим пользуется и следит за своими коллегами.

"Достаточно малейшей промашки, и он начинает выделываться, оказывать давление. Предлагал дать в морду, оскорбляет женщин разными словами, бранится", - рассказал другой подчиненный Виткаускаса.

По его словам, когда он спешил на встречу услышал в свой адрес не меньше 10 бранных слов от начальника.

Журналистам не удалось связаться с Виткаускасом и получить его комментарий на эту тему.

В связи с неподобающим поведением Виткаускаса его подчиненные трижды обращались к главы Электренайского комиссариата Алмантасу Лукшасу, а также к Главе Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Реналдасу Жеконису и к генеральному комиссару Ренатасу Пожеле.

"Руководство ГКП Вильнюсского округа в ближайшее время представит свое решение общине Электренайского комиссариата", - сказал Пожела.

"Я уже сказал электренайским коллегам, что по сути решение принято", - заметил Жеконис.

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