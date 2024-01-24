Обновленная система предварительной регистрации пациентов — это более удобная запись на прием

Обновленная система IPR предоставит пользователям новые функциональные возможности. Одна из них — возможность самостоятельно записаться в очередь к специалисту при отсутствии свободных мест. При этом, пациенты будут получать информацию о возможности перенести время приема с помощью SMS или по электронной почте.

"Онлайн-регистрация пациентов является самой быстрорастущей формой записи — все больше пациентов пользуются возможностью выбирать медицинские услуги в электронном виде. Эти изменения заставили нас развивать и совершенствовать систему предварительной регистрации, придавая ей все большую гибкость. Среди наиболее важных изменений — возможность видеть доступность специалистов. Таким образом у пациента появляется выбор: подождать или выбрать другого врача, перенести визит и т.д.", — говорит Олег Някшу, заместитель министра здравоохранения.

Новые функциональные возможности системы стали результатом успешного внедрения усовершенствований в IPR IS Центром регистров, который управляет одной из крупнейших и наиболее важных информационных систем страны — E. Sveikata .

Процесс регистрации также облегчен. Зарегистрироваться поможет специальный «навигатор-проводник», который поможет найти свободные записи на прием по выбранным вами критериям.

Чтобы визит прошел без проблем, на странице регистрации будут размещены напоминания, которые помогут вам подготовиться к приему. Например, о необходимости сдать анализ крови, выпить определенное количество воды, не есть перед анализом или не употреблять определенные лекарства. Эта информация также будет отправлена вместе с общим уведомлением об успешной регистрации на прием к врачу.

Пациенты, у которых уже есть действующие направления, могут войти в свою учетную запись в системе E. Sveikata и одним нажатием кнопки найти свободные записи к нужному специалисту и выбрать наиболее удобное время приема.