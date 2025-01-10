Обновлена Шешкинская поликлиника: такие же изменения ждут 10 столичных поликлиник

В созданных центрах сотрудничаю 9 муниципальных и 35 частных столичных поликлиник.
Из фондов ЕС Вильнюс получил больше 11,1 млн. евро, из них на обновление регистратур – 6,85 млн. евро, на другие нужды – 4,3 млн. евро.
В 2024 г. подготовлены заявки на 5 проектов и подписаны договоры с Центральным агентством управления проектами в связи с инвестициями ЕС.
„Разными услугами центров здравоохранения вильнюсцы пользуются чаще всего, мы вместе стараемся осуществить изменения в сфере предоставления услуг. По мере необходимости будет приобретено дополнительное оборудование, расширят команду семейных врачей. Большое внимание мы уделяем расширению компетентности персонала, процессам и порядку,которые помогут лучше восполнить ожидания горожан и улучшить отзывы об услугах“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
Регистратуры, помимо Шешкинской поликлиники, будут обновлены в Антакальнисской, Науининкском филиале Ново-вильняйской, Каролинишкской поликлинике и ее Каролинишкском филиале, в Центральной поликлинике и ее филиалах на ул. Витянё, в Науяместисе и в Лукишкском филиале, а также в Григишкском центре первичного здравоохранения.
На данный момент уже завершены работы в Шешкинской поликлинике. На ремонт ушло около 490 000 евро, еще около 40 000 евро стоила мебель. Проведен капитальный ремонт помещения: обновлены инженерные сети, поменяли полы, двери, компьютерное оборудование, мебель.
В основе всех решений лежат принципы универсального дизайна, поэтому помещения приспособлены для людей с инвалидностью.
Внимание уделено и улучшению условий работы персонала.