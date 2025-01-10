Обновлена Шешкинская поликлиника: такие же изменения ждут 10 столичных поликлиник

В начале 2024 г. по решению горсовета в Вильнюсе основали 5 центров здоровья, которые смогли получить средства из фондов Евросоюза на улучшение инфраструктуры. Чтобы приспособить окружение в поликлиниках к нуждам вильнюсцев с разными потребностями, всего обновят регистратуры 10 поликлиник, работы уже завершены в Шешкинской поликлинике, пишет портал madeinvilnius.lt.