Обнаружены самописцы потерпевшего крушение в Вильнюсе грузового самолета

„Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11.30 ч., из извлекли из обломков самолета“, – указали представители министерства.
По данным Минюста, группа, расследующая безопасность, занялась процессом организации считывания информации с самописцев.
Расследование было начато после того, как в Вильнюсе 25 ноября рано утром потерпел крушение грузовой самолет.
По данным Минюста, цель расследования безопасности - пресечение таких происшествий в будущем.
„В ходе расследования безопасности не ищут виновных и ответственных. Это расследование не зависит от расследования правоохраны или административного процесса, в ходе которых ищут виновных“, – указал Минюст.
Во вторник поступило сообщение о том, что расследование безопасности в Вильнюсе будут проводить наряду с местными специалистами и эксперты из Германии, Испании и США.
Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, рядом с аэропортом, потерпел крушение самолет Boeing 737 компании SWIFT Air.
В результате крушения погиб один пилот (48-летний гражданин Испании), пострадали еще 3 члена экипажа.