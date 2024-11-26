Обнаружены самописцы потерпевшего крушение в Вильнюсе грузового самолета

„Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11.30 ч., из извлекли из обломков самолета“, – указали представители министерства.

По данным Минюста, группа, расследующая безопасность, занялась процессом организации считывания информации с самописцев.

Расследование было начато после того, как в Вильнюсе 25 ноября рано утром потерпел крушение грузовой самолет.

По данным Минюста, цель расследования безопасности - пресечение таких происшествий в будущем.

„В ходе расследования безопасности не ищут виновных и ответственных. Это расследование не зависит от расследования правоохраны или административного процесса, в ходе которых ищут виновных“, – указал Минюст.