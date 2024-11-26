2024.11.26 13:13

Обнаружены самописцы потерпевшего крушение в Вильнюсе грузового самолета

 
ru.DELFI.lt
Rastos Vilniuje sudužusio lėktuvo juodosios dėžės
Rastos Vilniuje sudužusio lėktuvo juodosios dėžės
ФОТО: Teisingumo ministerijos nuotr.

26 ноября были обнаружены самописцы грузового самолета, который накануне потерпел крушение в столице Литвы. Об этом информировал Минюст.

„Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11.30 ч., из извлекли из обломков самолета“, – указали представители министерства.

По данным Минюста, группа, расследующая безопасность, занялась процессом организации считывания информации с самописцев.

Расследование было начато после того, как в Вильнюсе 25 ноября рано утром потерпел крушение грузовой самолет.

По данным Минюста, цель расследования безопасности - пресечение таких происшествий в будущем.

„В ходе расследования безопасности не ищут виновных и ответственных. Это расследование не зависит от расследования правоохраны или административного процесса, в ходе которых ищут виновных“, – указал Минюст.

Во вторник поступило сообщение о том, что расследование безопасности в Вильнюсе будут проводить наряду с местными специалистами и эксперты из Германии, Испании и США.

Напомним, что 25 ноября рано утром в Вильнюсе, рядом с аэропортом, потерпел крушение самолет Boeing 737 компании SWIFT Air.

В результате крушения погиб один пилот (48-летний гражданин Испании), пострадали еще 3 члена экипажа.

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