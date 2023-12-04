Обнародован рейтинг муниципалитетов в области природоохраны за 2023 год - на первом месте Утенский

"Рейтинг состоит из 48 критериев оценки. Очевидно, что это свидетельствует о том, что защита окружающей среды связана со всеми сферами нашей жизни. Мы должны оставлять меньше отходов, не загрязнять воздух, воду, леса, греться и производить электроэнергию из возобновляемых ресурсов. Измерения муниципалитетов в этой области всегда будут говорить им, что нельзя останавливаться, отклониться от этого пути", – подчеркнул министр окружающей среды в презентации Природоохранного индекса.