Обед в столовой – всего за два евро: некоторые цены удивляют

Бесплатно кормят не только детей из малоимущих семей, но и учеников первых/вторых классов, а также дошкольников.

С 1 января обеды бесплатников подорожали до 2,45–3,5 евро, завтраки и полдники – 1,12–1,96 Eur.

„Бесплатное питание зависит от размера базовой социальной выплаты. С 1 января эта выплата увеличилась с 55 до 70 евро, автоматически выросли цены на еду для бесплатников, а с ними – и цены на еду для остальных“, – сказала представитель муниципалитета Силвия Сериковене.

На минувшей неделе поднялся шум из-за подорожания питания в школах Паневежиса, однако выясняется, что никакого криминала тут нет. Школы подписали с поставщиками услуг такой договор, что они, получая деньги на питание бесплатников, могут не более чем на 30% повышать цены для тех, кто покупает еду за свои деньги.

„Сам поставщик услуги на свое усмотрение может повысить цену не больше чем на 30%. Договор заключает не муниципалитет, а сама школа. Я сама не читала договоры, их согласовывают с Центральным агентством закупок“, – сказала Сериковене.

В паневежских детских-садах о питании заботятся те же компании, они и покупают продукты и готовят еду, у них есть свои повара.

„Пока из детских садов мы не получали заявок с просьбой повысить цены на услуги питания. Наверное, теперешних сумм хватает“, – сказала Сериковене.

Если в детских садах есть свои повара, то в большинстве школ столовые сданы в аренду частному бизнесу.

Только в основной школе им. М.Карки и прогимназии Рожино есть свои столовые.