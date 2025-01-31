2025.01.31 16:46

Обед в столовой – всего за два евро: некоторые цены удивляют

 
ru.DELFI.lt
Vos dvi Panevėžio mokyklos pačios rūpinasi vaikų maitinimu
Vos dvi Panevėžio mokyklos pačios rūpinasi vaikų maitinimu
ФОТО: Sekundė.lt

В Паневежисе осталось лишь две школы, в которых о питании детей заботится сам муниципалитет. В них сытный обед можно купить в среднем за два евро. На кухнях других школ хозяйничает частный бизнес, поэтому все больше детей носит с собой ланч-боксы с едой, пишет издание Sekundė.

На минувшей неделе поднялся шум из-за подорожания питания в школах Паневежиса, однако выясняется, что никакого криминала тут нет. Школы подписали с поставщиками услуг такой договор, что они, получая деньги на питание бесплатников, могут не более чем на 30% повышать цены для тех, кто покупает еду за свои деньги.

„Бесплатное питание зависит от размера базовой социальной выплаты. С 1 января эта выплата увеличилась с 55 до 70 евро, автоматически выросли цены на еду для бесплатников, а с ними – и цены на еду для остальных“, – сказала представитель муниципалитета Силвия Сериковене.

С 1 января обеды бесплатников подорожали до 2,45–3,5 евро, завтраки и полдники – 1,12–1,96 Eur.

Бесплатно кормят не только детей из малоимущих семей, но и учеников первых/вторых классов, а также дошкольников.

„Сам поставщик услуги на свое усмотрение может повысить цену не больше чем на 30%. Договор заключает не муниципалитет, а сама школа. Я сама не читала договоры, их согласовывают с Центральным агентством закупок“, – сказала Сериковене.

Silvija Sėrikovienė

В паневежских детских-садах о питании заботятся те же компании, они и покупают продукты и готовят еду, у них есть свои повара.

„Пока из детских садов мы не получали заявок с просьбой повысить цены на услуги питания. Наверное, теперешних сумм хватает“, – сказала Сериковене.

Если в детских садах есть свои повара, то в большинстве школ столовые сданы в аренду частному бизнесу.

Только в основной школе им. М.Карки и прогимназии Рожино есть свои столовые.

Сериковене предположила, что самим школам может быть сложно заботиться о питании детей, ведь надо покупать оборудование, посуду, гарантировать соблюдение гигиенических требований, нанять работников, поэтому многие передают это в руки частников.

Viešųjų pirkimų sutartys tiekėjams leidžia nesuderinus branginti maistą iki 30 proc. (asociatyvi nuotr.)

В школа, где питание организует компания Skirtingi skoniai, обед (суп и второе) для учеников начальной школы стоит 4,10 евро, а 5–8 – 4,55 евро.

В школах, где есть свои кухни, купить обед можно и за два евро. В прогимназии Рожино свиной шницель стоит 1,50 евро, плов – 1,70 евро, макароны с мясом – 1,10 евро, блины жемайчу – 1,30 евро, картофельная бабка – 1,10 евро. Чуть дороже стоят блюда из лосося и блюда из другой рыбы.

По словам директора прогимназии Алмы Рамошкайте, договор с поставщиками заключен раньше, он не меняется, поэтому цены пересматривать не будут.

Она заметила, что организация питания - дело непростое, это значит и дополнительные коммунальные расходы, и зарплаты работников. Школа не намерена передавать столовую в частные руки.

Низкими ценами радуются и дети в школе М.Карки.

Суп здесь стоит 15–20 центов, второе – максимум 2,5 евро.

M. Karkos pagrindinės mokyklos valgykla pernai pelnė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įvertinimą – penkis puodelius (asociatyvi nuotr.)

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