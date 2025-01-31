Обед в столовой – всего за два евро: некоторые цены удивляют

На минувшей неделе поднялся шум из-за подорожания питания в школах Паневежиса, однако выясняется, что никакого криминала тут нет. Школы подписали с поставщиками услуг такой договор, что они, получая деньги на питание бесплатников, могут не более чем на 30% повышать цены для тех, кто покупает еду за свои деньги.
„Бесплатное питание зависит от размера базовой социальной выплаты. С 1 января эта выплата увеличилась с 55 до 70 евро, автоматически выросли цены на еду для бесплатников, а с ними – и цены на еду для остальных“, – сказала представитель муниципалитета Силвия Сериковене.
С 1 января обеды бесплатников подорожали до 2,45–3,5 евро, завтраки и полдники – 1,12–1,96 Eur.
Бесплатно кормят не только детей из малоимущих семей, но и учеников первых/вторых классов, а также дошкольников.
„Сам поставщик услуги на свое усмотрение может повысить цену не больше чем на 30%. Договор заключает не муниципалитет, а сама школа. Я сама не читала договоры, их согласовывают с Центральным агентством закупок“, – сказала Сериковене.
В паневежских детских-садах о питании заботятся те же компании, они и покупают продукты и готовят еду, у них есть свои повара.
„Пока из детских садов мы не получали заявок с просьбой повысить цены на услуги питания. Наверное, теперешних сумм хватает“, – сказала Сериковене.
Если в детских садах есть свои повара, то в большинстве школ столовые сданы в аренду частному бизнесу.
Только в основной школе им. М.Карки и прогимназии Рожино есть свои столовые.
Сериковене предположила, что самим школам может быть сложно заботиться о питании детей, ведь надо покупать оборудование, посуду, гарантировать соблюдение гигиенических требований, нанять работников, поэтому многие передают это в руки частников.
В школа, где питание организует компания Skirtingi skoniai, обед (суп и второе) для учеников начальной школы стоит 4,10 евро, а 5–8 – 4,55 евро.
В школах, где есть свои кухни, купить обед можно и за два евро. В прогимназии Рожино свиной шницель стоит 1,50 евро, плов – 1,70 евро, макароны с мясом – 1,10 евро, блины жемайчу – 1,30 евро, картофельная бабка – 1,10 евро. Чуть дороже стоят блюда из лосося и блюда из другой рыбы.
По словам директора прогимназии Алмы Рамошкайте, договор с поставщиками заключен раньше, он не меняется, поэтому цены пересматривать не будут.
Она заметила, что организация питания - дело непростое, это значит и дополнительные коммунальные расходы, и зарплаты работников. Школа не намерена передавать столовую в частные руки.
Низкими ценами радуются и дети в школе М.Карки.
Суп здесь стоит 15–20 центов, второе – максимум 2,5 евро.