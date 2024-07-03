Обед ужа: удастся ли справиться с такой добычей

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что рыба составляет немалую часть рациона ужей.
„Ужей привлекает сильный запах рыбы“, – сказал ученый.
На вопрос, трудно ли ужу проглотить такую добычу, Пашкявичюс ответил, что нет, поскольку челюсти всех змей очень слабо соединены с другими костями черепа.
Это значит, что они могут широко раскрывать их и заглатывать крупную добычу.
„Поскольку ужи не жуют свою добычу, с помощью мышц добычу проталкивают в желудок. Визуально можно различить голодную змею от той, которая недавно проглотила добычу – тело за шеей в сторону хвоста последней будет раздуто“, – сказал Пашкявичюс.
По его словам, после такого „обеда“ уж может не есть неделю.
„Он будет нежиться на солнечных местах, чтобы быстрее протекал процесс пищеварения“, – пояснил герпетолог.
„Если вы увидели ужа или другую змею с расширенным телом, знайте, она поехал, нельзя ее тревожить“, – прибавил специалист.
По его словам, уж вряд ли сам поймал рыбу такого размера, или он ее нашел или рыба была больна, тогда он смог ее поймать.