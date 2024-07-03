2024.07.03 16:19

Обед ужа: удастся ли справиться с такой добычей

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Žaltys ėda žuvį
Žaltys ėda žuvį
ФОТО: E. Banevičius

„Днем многие обедают. Непонятно, откуда уж взял рыбу? Подобрал брошенную чайкой или же поймал сам, но увиденная картина впечатлила“, – писал Эймантас, который сделал фотографию в Паланге, в парке Бирутес.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что рыба составляет немалую часть рациона ужей.

„Ужей привлекает сильный запах рыбы“, – сказал ученый.

На вопрос, трудно ли ужу проглотить такую добычу, Пашкявичюс ответил, что нет, поскольку челюсти всех змей очень слабо соединены с другими костями черепа.

Это значит, что они могут широко раскрывать их и заглатывать крупную добычу.

„Поскольку ужи не жуют свою добычу, с помощью мышц добычу проталкивают в желудок. Визуально можно различить голодную змею от той, которая недавно проглотила добычу – тело за шеей в сторону хвоста последней будет раздуто“, – сказал Пашкявичюс.

По его словам, после такого „обеда“ уж может не есть неделю.

„Он будет нежиться на солнечных местах, чтобы быстрее протекал процесс пищеварения“, – пояснил герпетолог.

„Если вы увидели ужа или другую змею с расширенным телом, знайте, она поехал, нельзя ее тревожить“, – прибавил специалист.

По его словам, уж вряд ли сам поймал рыбу такого размера, или он ее нашел или рыба была больна, тогда он смог ее поймать.

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