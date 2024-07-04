Обед дня в Паланге: от некоторых цен лишаешься дара речи

Однако есть в Паланге и противоположности Ангеле. Вот молодая семья из Каунаса сказала, что ходит в кафе. Однако только один из членов нашей семьи не есть обеды дня. „Лучше взять какое-то блюдо, то, что хочешь, а не что предлагают в этот день. Лучше заплатить больше, но будет вкусно. А мужу обед дня - самое то, он ест много“, – сказала Йогиле.