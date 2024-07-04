Обед дня в Паланге: от некоторых цен лишаешься дара речи

„За жилье мы платим 35 евро, по 17,5 евро с человека. Я видела цены на обеды дня, мы туда обедать не пойдем. С напитками получается 10 евро или больше на человека. Так для нас это почти что еще одна ночь“, – сказала Delfi 52-летняя Ангеле из Юрбаркского района, которую журналист встретила на ул. Й.Басанавичюса.
На вопрос, где она ест, женщина сказала, что всегда арендует жилье с кухней. „Ведь никогда не можешь знать, что за еду дают в кафе. Заплатишь много, а получишь гадость. Муж не жалуется, я хорошо готовлю, вот и в отпуске что-нибудь да сделаю“, – сказала она и постучала пальцем по рекламе горячего вина за 6–8 евро.
„Я лучше дома сделаю в термосе. Вы подумаете, что вот, из Сувалькии, но я знаю, сколько это стоит, поэтому такую сумму не буду платить“, – сказала Ангеле.
Однако есть в Паланге и противоположности Ангеле. Вот молодая семья из Каунаса сказала, что ходит в кафе. Однако только один из членов нашей семьи не есть обеды дня. „Лучше взять какое-то блюдо, то, что хочешь, а не что предлагают в этот день. Лучше заплатить больше, но будет вкусно. А мужу обед дня - самое то, он ест много“, – сказала Йогиле.
Так какие цены на обед дня в Паланге? Начнем с улицы Й.Басанавичюса. В ресторане Levander inn в понедельник предлагали куриный суп и на выбор голубцы или цеппелины с творогом. Стоит комплекс 7,5 евро.
В ресторане Jūros akis обед дня стоит 7 евро. За 0,5 евро центов еще можно взять компот или за 1 евро чай или кофе.
В кафе Cepeliniškės в понедельник обед дня стоил 7 евро. Были варианты: кусочки курятины за 6,5 евро, котлета из курицы 6 евро, сырники за 5,5 евро, картошка фри – 3,5 евро.
В ресторане de Cuba обед дня стоит дороже. В понедельник там давали: суп из свеклы 3,5 евро, тефтели по-австрийски с пюре 7,5 евро, блины жемайчу со сметаной – 6,5 евро. Самый дешевый вариант (суп и второе) здесь стоил 10 евро.
Следующая остановка – кафе Sutema. Во вторник днем здесь давали: суп дня – 3 евро, холодный борщ 4,5 евро, бульон с рисом 4 евро, цеппелины 6,5 евро, жаркое из свинины 7–9 евро, свиной шашлык 9 евро, острая говядина – 12 евро. Самый дорогой вариант обошелся бы в 15 евро.
В ресторане Vila Gražina во вторник обед дня был: щавелевый суп, на второе бефстроганов или салат с жареным лососем. Цена комплекса 7 евро.
В ресторане VietThai во вторник предлагали куриный суп, а на второе - макароны с говядиной или горячие суши с лососем. Комплекс стоил 7,9 евро.
В ресторане Armėnijos virtuvė обед дня стоит 8 евро. Такие же цены и в ресторане Čaginas.
Обо всех ресторанах на ул. Й.Басанавичюса точно писать не будем. Упоминаем только те места, где заявлено об обедах дня. Итог обзора – обед дня можно найти и за 7 евро.
Похожие цены и в ресторанах на ул. Витауто. В кафе с самообслуживанием обед дня стоит 7 евро.
Что предлагает известно многим кафе iLunch? В приложениях Wolt и Bolt цены были разные.
Если заказывать через Wolt стейк из палтуса, то цена будет 8,3 евро, бефстроганов тоже 8,3, традиционная котлета по-киевски 7,7 евро. Сколько же стоит свиное жаркое. Супы стоят 2,9 евро. Итак суп и второе в iLunch стоят максимум 11,2 евро.
Стейк из палтуса за 8,3 евро в кафе, предлагающем обеды дня, как минимум удивил. Коллеги сказали, что в Вильнюсе дешевле.
В приложении Bolt были другие блюда. Например, стейка из палтуса не было, зато супы стоили – 2,7 евро. Котлета по-киевски была дешевле – 6,7 евро, бефстроганов – 7,3 евро. Суп и бефстроганов стоили бы 10 евро.
На сайте кафе iLunch цены были другие. Ни стейка из палтуса, ни бефстроганова там не было, однако котлета по-киевски стоила 6,7 евро, супы – 2,7 евро.
Сами делайте выводы, стоит ли брать в Паланге обед дня и где выгоднее.