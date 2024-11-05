О полученном штрафе водитель и не подозревала, долг увеличился в 16 раз

Представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что о штрафе всегда информирует учреждение, которое его назначает. Это может быть полиция, муниципальная компания и т.д. Только потом данные передают ГНИ.

„Оказывается, не страницу на Facebook надо каждый день проверять, а страницу Государственной налоговой инспекции, может, вы получили штраф и не знаете об этом“, – прибавила она.

„А разве мне никто не должен был сообщить о штрафе? Сейчас вместо 6 евро, я должна заплатить коллектору 96 евро. Литва – страна чудес“, – возмущалась Инга.

На сайте ГНИ она выяснила, что весной превысила скорость и получила штраф 6 евро. Штраф не заплатила.

Читатель сказала, что заметила письмо от коллектора случайно.

„ГНИ за три дня до окончания срока уплаты штрафа дополнительно информирует гражданина о штрафе и способах его оплаты.

Если человек не заплатил штраф до указанного срока, ГНИ напоминает о нем – посылает сообщение через Mano VMI, а если человек не пользуется этой услугой - высылает бумажное уведомление“, – сказала она.

ГНИ сейчас самостоятельно может взыскивать только налоги, но не штрафы, поэтому информацию об их неуплате передает коллекторам.

„Жители всю информацию о штрафах, сроках их оплаты могут найти на сайте Mano VMI.