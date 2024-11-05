2024.11.05 07:00

О полученном штрафе водитель и не подозревала, долг увеличился в 16 раз

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Pinigai. Greičio matuoklis
Pinigai. Greičio matuoklis
ФОТО: Delfi

„Оказывается, не страницу на Facebook надо каждый день проверять, а страницу Государственной налоговой инспекции“, – пишет читатель Инга. Женщина сказала, что получила письмо коллектора, из которого узнала, что не заплатила штраф, а из-за взыскания его сумма увеличилась в 16 раз. ГНИ отмечает, что именно она всегда сначала информирует жителей о долге.

Читатель сказала, что заметила письмо от коллектора случайно.

„Что, как, откуда? Оказалось, ГНИ“, – сказала женщина.

На сайте ГНИ она выяснила, что весной превысила скорость и получила штраф 6 евро. Штраф не заплатила.

„А разве мне никто не должен был сообщить о штрафе? Сейчас вместо 6 евро, я должна заплатить коллектору 96 евро. Литва – страна чудес“, – возмущалась Инга.

„Оказывается, не страницу на Facebook надо каждый день проверять, а страницу Государственной налоговой инспекции, может, вы получили штраф и не знаете об этом“, – прибавила она.

Представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что о штрафе всегда информирует учреждение, которое его назначает. Это может быть полиция, муниципальная компания и т.д. Только потом данные передают ГНИ.

„ГНИ за три дня до окончания срока уплаты штрафа дополнительно информирует гражданина о штрафе и способах его оплаты.

Если человек не заплатил штраф до указанного срока, ГНИ напоминает о нем – посылает сообщение через Mano VMI, а если человек не пользуется этой услугой - высылает бумажное уведомление“, – сказала она.

Pajamų deklaravimas

ГНИ сейчас самостоятельно может взыскивать только налоги, но не штрафы, поэтому информацию об их неуплате передает коллекторам.

„Жители всю информацию о штрафах, сроках их оплаты могут найти на сайте Mano VMI.

С июля 2026 г. налоги и административные штрафы будет администрировать ГНИ. Тогда ГНИ будет информировать о них и взыскивать их, а если взыскать не удастся – передавать информацию коллекторам. В результате процедура будет дешевле для жителей“, – сказала Балчюнене.

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