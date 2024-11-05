О полученном штрафе водитель и не подозревала, долг увеличился в 16 раз

Читатель сказала, что заметила письмо от коллектора случайно.
„Что, как, откуда? Оказалось, ГНИ“, – сказала женщина.
На сайте ГНИ она выяснила, что весной превысила скорость и получила штраф 6 евро. Штраф не заплатила.
„А разве мне никто не должен был сообщить о штрафе? Сейчас вместо 6 евро, я должна заплатить коллектору 96 евро. Литва – страна чудес“, – возмущалась Инга.
„Оказывается, не страницу на Facebook надо каждый день проверять, а страницу Государственной налоговой инспекции, может, вы получили штраф и не знаете об этом“, – прибавила она.
Представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что о штрафе всегда информирует учреждение, которое его назначает. Это может быть полиция, муниципальная компания и т.д. Только потом данные передают ГНИ.
„ГНИ за три дня до окончания срока уплаты штрафа дополнительно информирует гражданина о штрафе и способах его оплаты.
Если человек не заплатил штраф до указанного срока, ГНИ напоминает о нем – посылает сообщение через Mano VMI, а если человек не пользуется этой услугой - высылает бумажное уведомление“, – сказала она.
ГНИ сейчас самостоятельно может взыскивать только налоги, но не штрафы, поэтому информацию об их неуплате передает коллекторам.
„Жители всю информацию о штрафах, сроках их оплаты могут найти на сайте Mano VMI.
С июля 2026 г. налоги и административные штрафы будет администрировать ГНИ. Тогда ГНИ будет информировать о них и взыскивать их, а если взыскать не удастся – передавать информацию коллекторам. В результате процедура будет дешевле для жителей“, – сказала Балчюнене.