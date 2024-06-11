О погибшей в Алитусе девочке директор школы отзывается только положительно

Как сообщила представитель Главного комиссариата полиции Алитусской области Кристина Янулявичене, в понедельник около 12 ч. женщина сообщила, что из дома в школу ушла ее 14-летняя дочь, которая до школы так и не дошла. Сообщалось об исчезновении девочки. По словам Янулявичене, полиция просмотрела видеозаписи с городских видеокамер и выяснила, что несовершеннолетняя пошла в сторону Долины песен, может быть на мосту Белой розы. Записи с видеокамер показали, что с моста упал человек, вероятно, это и была пропавшая девочка.