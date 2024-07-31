2024.07.31 07:20

О буре уже можно забыть, но дожди не уйдут: в каких районах их будет больше всего

 
ru.DELFI.lt
Debesys
Debesys
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

В среду днем Литва окажется в зоне действия циклонов. На западе будет малооблачно, там осадков не ожидается.

По мере приближения к востоку, облаков будет больше, днем и после обеда пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В четверг ночью небо будет малооблачным, местами ясным. Только на северо-востоке ожидается облачная погода. Местами возможны осадки. Ночью будет 10–15 градусов, у моря 16–18 градусов тепла.

В четверг днем в большинстве районов образуются дождевые облака, пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы. Днем будет 20-25 градусов тепла.

В оставшиеся дни недели погода будет похожей. По ночам местами небольшие осадки, днем дожди будут идти во многих районах. По ночам будет 10–15, у моря 16–18, днем 20–25 градусов тепла.

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