О болезни Дали сигнализировало странное ощущение в области шеи: сейчас уже ясно, что организм давал сигналы и прежде

"В декабре прошлого года появились подозрения, что может быть онкология. Насколько опасна болезнь, я узнала лишь через месяц, когда появились результаты исследований. У меня диагностировали трижды негативный рак молочной железы. Это одна из наиболее редких форм рака и, к сожалению, одна из самых опасных", – рассказала Даля.
О болезни дали знать странные ощущения в области шеи
"Я, видимо, чувствовала, что могу заболеть раком, потому что им болела моя мама. Поэтому я регулярно сдавала анализы. Последний раз была у врача за полгода до того момента, когда почувствовала себя плохо. А ухудшение здоровья я даже не связывала с раком, думала, что простуда или воспаление. После того как я убирала снег в пургу, почувствовала странное жжение в области шеи – как будто иголками ткнули несколько раз от подбородка до груди, в тот же день в душе я нащупала уплотнение сверху груди. Казалось, что оно увеличивается на глазах и напоминает ушиб или начало воспаления.
Я испугалась, успокаивала себя, что, наверное, это простуда, бывают разные воспаления, я гнала мысль о раке, но утром стала искать маммолога и частную клинику, чтобы меня приняли как можно скорее, потому что понимала - неизвестность меня убьет, а если это что-то нехорошее, то главный фактор - время. Мне тогда было все равно, куда ехать. Лишь бы быстрее приняли. Поэтому я даже не звонила семейному врачу, потому что с направлением попасть сложнее".
Через сутки Даля уже сидела в кабинете частной клиники у отличного врача, которая сразу сказала, что дело неважное и направила ее в Национальный онкоинститут.
"Сейчас когда все вспоминаю, благодарю судьбу за то, что именно туда позвонила и к тому врачу попала, потом я уже стала частью событий, которые мгновенно затянули меня в процесс лечения. Как я чувствовала себя после первого визита? Чувствовала себя раздавленной, я надеялась, что врач скажет, что это воспаление, пропью антибиотики, и пройдет. Весть о том, что все плохо меня так потрясла, что я даже не помню, как из кабинета дошла до машины. Я не помню, на каком этаже я была, как спускалась с лестницы, как ехала за рулем", – рассказала женщина.
Она стала думать, как сообщить домашним, близилось Рождество, праздник.
Сначала она сообщила мужу и дочери, позже, когда пришел результат биопсии и составлен план лечения - родителям, брату и сестре.
"Сейчас я думаю, что многие сигналы я игнорировала. Я чувствовала ужасную усталость, у меня были головные боли, апатия ко всему", - вспоминает женщина.
"Мне позвонил врач Саулюс Бружас. (...) Он сказал, что у меня агрессивная форма рака, но стал успокаивать, говоря, что я молодая, все будет хорошо, что я выдержу химиотерапию и все остальное. Я помню, что поблагодарила его", - рассказала Даля.
Далю ждало долгое и изнуряющее лечение – 16 сеансов химиотерапии, из них 12 каждую неделю и 4 каждые три недели.
"Я выполняла все рекомендации – старалась как можно больше времени проводить на улице, ходить, дышать. Знание, что раку не нравится кислород, меня мотивировало бывать на природе как можно больше времени. Я из последних сил, но шла", - рассказала Даля.
Первой о болезни узнала 17-летняя дочь Дали: "Мы вместе были в ванной, когда я обнаружила уплотнение. Дальше шли события, о которых мы говорили. О диагнозе я рассказала, о том, что врач Бружас сказал, что я молодая, все будет хорошо и т.д. Конечно, я предупредила дочь, что лечение будет тяжелым, я лишусь волос, ногтей, что будут периоды слабости".
"Меня очень поддерживал мой муж. Думаю, для него этот диагноз был шоком, это нормально. Я благодарна ему, что он вместе со мной выстоял, на него лег весь груз домашних дел, я после первой химии выпала из бытовой рутины", - сказала Даля, заметив, что ее очень поддерживали и друзья.
Между этапами лечения семья старалась путешествовать.
"Я старалась вести максимально нормальную жизнь. Меня часто навещали родители, сестра. С папой я на неделю ездила на море. Никогда до этого мы не отдыхали вдвоем, а этот период подарил мне такой опыт", – делилась собеседница.
Даля старалась как можно больше узнать о болезни, чтобы помочь себе.
Болезнь меняет и внешность и внутренний мир
6-11 ноября Даля прошла курс облучения.
"Мой рак – не гормональный, поэтому это последний этап в моем лечении, тем более, что химиотерапия прошла успешно – исследования после операции показали, что в том, что осталось от опухоли, раковых клеток нет. Пришли и результаты генетических исследований – мутировавших генов у меня нет. Поэтому буду укреплять свое здоровье с помощью эндобиогеники, чтобы рак не вернулся. Буду вести здоровы образ жизни, как это делала во время лечения. Изменился мой рацион – я отказалась от сахара, молока, муки. Я применяю куркумин, берберин и ашваганду", - рассказала Даля.
Говорят, что диагноз рака больше меняет не внешность, а внутренний мир человека. Даля сказала, что изначально видела себя не жертвой, а борцом, поэтому болезнь ее укрепила.
"Сейчас очень важным для меня стало время, проведенное с семьей, с друзьями, я радуюсь мелочам. Я как-то иначе стала осознавать мир – я не боюсь смерти, поскольку во время лечения я хорошо почувствовала, что мы - часть природы и не все можем контролировать.
Когда мне раньше люди, столкнувшиеся с раком, говорили, что эта болезнь не только мука, но и подарок, я их не понимала. Сейчас я прекрасно понимаю их, только очень жаль, что подобные подарки даются такой дорогой ценой.
Сейчас у меня есть очень много планов, я хочу больше узнавать о взаимоотношениях тела, разума и чувств. Мне стало интересно, поскольку во время лечения я поняла, что у нас внутри есть "небольшой компьютер", который не ошибается, он умный, создан совершенной природой, это мы в какой-то момент начинаем делать ошибки, которые вносят дисбаланс, поэтому мы можем серьезно заболеть или наоборот, исцелиться, если начнем себя слышать. Интересна ли моя история? Не знаю, но надеюсь, что она вдохновит на борьбу с коварной болезнью, успокоит, заставит доверять врачам, которые на самом деле знают, что делают, и не бояться искать информацию о том, как вы можете помочь себе", - сказала собеседница.