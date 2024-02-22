Новый скандал в Радвилишкской прогимназии: говорят о сексуальном домогательстве

Баяраускайте, услышав о таких подозрениях, вызвала работника "на ковер". После беседы с директором он подал заявление об уходе по собственному желанию. Его заявление было удовлетворено.

Информация достигла ушей бывшего директора администрации муниципалитета Йоланты Маргайтене. Она предложила родителям написать коллективное заявление в полицию, но сама в полицию обращаться не стала.

Тогда скандал так и не был предан огласке, но потом поменяли директора школы. ВРИО директора была назначена Ина Баяраускайте. Родители некоторых учеников обсуждали вопрос возможных сексуальных домогательств в Messenger , поэтому информация стала широко распространяться.

Работник, на которого пало подозрение, был одним из фаворитов директора школы.

Говорили и о том, что якобы мать одной девочки информировала о таком поведении работника директору школы Дагене.

По данным издания, разговоры о сексуальных домогательствах в прогимназии появились осенью прошлого года. Девочки рассказывали, что работник школы трогает девочек за ноги, за другие части тела, снимает их на видео.

По данным журналистов, Баяраускайте в тот же день информировала обо всем мэра района К.Рачкаускиса. Мэр информировал полицию и попросил начать расследование.

Пока полиция общается с родителями и учителями. От комментариев воздерживаются, чтобы не помешать расследованию.

Полиция также выясняет, была ли информирована Дагене и не могла ли она скрывать информацию.

Недавно сообщалось, что в этой прогимназии находилась копия античной скульптуры, которую использовали на уроках рисования несколько десятилетий, а 4 года назад ее использовали для украшения зоны отдыха в школе.

Потом скульптура загадочным образом исчезла, а 29 января 2024 года на сайте lrt.lt выла показана передача об интерьере в квартире Дагене, которая с семьей живет в Вильнюсе. Учителя прогимназии увидели эту скульптуру в квартире Дагене и сразу узнали ее.