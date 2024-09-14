Новый штраф для столичных водителей: до 2000 евро

„За 2023 год зафиксировано 234 дорожно-транспортных происшествия с повреждением опор городского освещения. Между тем в этом году это число уже достигает 204. Каждый столб освещения является важной частью инфраструктуры города, поэтому его повреждение может иметь серьезные последствия в финансовом и юридическом плане“, - пишет ЗАО Vilniaus apšvietimas.

Компания рекомендует сообщать о поврежденном фонарном столбе напрямую, позвонив по номеру 112. Также в компанию могут обратиться водители, если они являются свидетелями происшествия.