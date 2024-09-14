Новый штраф для столичных водителей: до 2000 евро

„За 2023 год зафиксировано 234 дорожно-транспортных происшествия с повреждением опор городского освещения. Между тем в этом году это число уже достигает 204. Каждый столб освещения является важной частью инфраструктуры города, поэтому его повреждение может иметь серьезные последствия в финансовом и юридическом плане“, - пишет ЗАО Vilniaus apšvietimas.
Компания рекомендует сообщать о поврежденном фонарном столбе напрямую, позвонив по номеру 112. Также в компанию могут обратиться водители, если они являются свидетелями происшествия.
„Мы вместе оформим акт ДТП, подготовим смету, и ущерб будет покрыт вашей страховкой как виновника происшествия. Каждый столб освещения — это достояние города и важная часть инфраструктуры, поэтому фиксируйте происшествие, чтобы избежать возможных потерь“, — заверяют в компании.
Никто не будет просить вас купить новый столб освещения. Однако если виновник покинет место происшествия, ему грозит крупный штраф. Он может достигать от 850 до 2000 евро.
Виноват не столб, который просто стоит на своем месте (и точно не двигается, не выскакивает на проезжую часть). Поэтому каждый случай повреждения фонарного столба во время дорожно-транспортного происшествия расследуется и разыскиваются виновные.