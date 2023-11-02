Новый рейтинг: жители не обращают внимания на перебранки между политиками

Опрос был проведен 22 сентября – 7 октября. Респондентов просили сказать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют (фамилии респонденты называли сами).
В числе общественных деятелей, которых жители упоминали чаще, была экс-президент Даля Грибаускайте (в сентябре 8,1%, в июне 7,4%).
На третьем месте – председатель демократической партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 6,5 и 8,4%).
Похожий рейтинг был и у лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте (6,4%), в июне - 7,4%.
На пятном месте - адвокат Игнас Вегеле, который говорил о планах стать кандидатом на президентских выборах (соответственно 5,5% и 4,8%).
Далее в рейтинге идет экс-президент Валдас Адамкус (5,3%), за ним премьер Ингрида Шимоните (4,9%), общественный деятель Андрюс Тапинас (4,1%), мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (3%) и министр обороны Арвидас Анушаускас (2,9%). Их оценка за последние три месяца не особенно изменилась.
Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (2,2%), депутат Ремигиюс Жемайтайтис, которого обвиняют в антисемитизме (2,1%), лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис (2%), министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис (1,8%).
Всего в сентябре респонденты упомянули 87 фамилий (в июне 88).
Четверть респондентов (26%) не ответили на вопрос или сказали, что никому не доверяют.