Новый рейтинг: жители не обращают внимания на перебранки между политиками

Опрос был проведен 22 сентября – 7 октября. Респондентов просили сказать, кому из общественных деятелей они больше всего доверяют (фамилии респонденты называли сами).

В числе общественных деятелей, которых жители упоминали чаще, была экс-президент Даля Грибаускайте (в сентябре 8,1%, в июне 7,4%).

На третьем месте – председатель демократической партии "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (соответственно 6,5 и 8,4%).

Похожий рейтинг был и у лидера социал-демократов Вилии Блинкявичюте (6,4%), в июне - 7,4%.