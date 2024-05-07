Новый рейтинг: жители дали очень низкую оценку деятельности правительства

Последнее место рейтинга занимает "Национальное объединение" - в марте 2,7%, в апреле 2% участников опроса.

На восьмом месте – оппозиционная Партия труда , в марте 2,5%, в апреле – 2,2% участников опроса.

Седьмое место – правящая Партия свободы - в марте 5%, в апреле – 3,5% участников опроса.

Далее идет партия "Заря Немана" - в марте 3,8%, в апреле – 5,1% голосов.

На пятом месте – оппозиционный союз "Во имя Литвы " - в марте 5,3%, в апреле 5,8%.

Четвертое место – оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (в марте 7,7%, в апреле – 6,6%).

Далее идет – Движение либералов (в марте 6,5%, в апреле 6,8%). ж

Второе место рейтинга – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в марте 9,3%, в апреле 10,6%.

На первом месте рейтинга – оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) в марте - 14,3%, в апреле – 14%.

За остальные партии намеревались голосовать меньше 2% респондентов.

За другие партии в марте голосовали бы 10,6%, а в апреле 11,9% участников опроса.

В марте 9,5%, а в апреле 11,6% респондентов не собирались голосовать вообще.

22,8% в марте и 19,9% в апреле сказали, что не знают, за кого голосовать.

У респондентов спрашивали также, кто, по их мнению, лучше всего подходит на роль премьер-министра страны.

Больше всего голосов получила лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте - в марте 12,7%, а в апреле – 10,2%.

Премьер-министр Ингрида Шимоните занимает второе место - в марте 6,9%, в апреле – 9,2%.

Третье место рейтинга – спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - в марте 5,3%, в апреле – 6,2% участников опроса.