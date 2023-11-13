Новый рейтинг: символическое поражение Шимоните и серьезный сигнал правительству

В рейтинге политических партий по-прежнему лидирует Социал-демократическая партия Литвы - 13,5% в сентябре и 15,5% в октябре.

На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В сентябре за эту партию голосовали бы 9,1%, в октябре – 10,5% респондентов.

Далее идет Движение либералов - соответственно 7,5% и 7,4% участников опроса.

Четвертое место – оппозиционная партия Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в сентябре 5,6%, в октябре 6,5% участников опроса.

На пятом месте - демократический союз "Во имя Литвы" - соответственно 5,3% и 5,5%.

Далее идет правящая Партия свободы - 3,4% в сентябре и 3,5% в октябре.

Восьмое место занимает партия "Свобода и справедливость" - соответственно 3% и 2,2%.

В конце таблицы - Партия регионов (в сентябре 1,6%, в октябре 2,1%).