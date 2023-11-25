Новый рейтинг партий: социал-демократы поднимаются все выше

По последним данным, за социал-демократов намерены голосовать 20,3% участников опроса (в октябре 18%).
На втором месте в рейтинге остается Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). В ноябре за консерваторов планировали голосовать 8%, а в октябре - 9,3% респондентов.
На третьем месте оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за него планировали голосовать 7,7% участников опроса (7,3% в октябре).
Далее в рейтинге – демократический союз "Во имя Литвы" (в ноябре 6,7%, в октябре 7,5%).
За месяц улучшился рейтинг Движения либералов - в ноябре 5,7%, в октябре 4,7%.
За Партию труда намеревались голосовать 2,8% респондентов, за "Свободу и справедливость" – 2,7%.
За Союз народа и справедливости в ноябре голосовали бы 2,4% респондентов, а за Литовскую партию регионов - 2,3%.
За Партию свободы голосовали бы 1,9% избирателей, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) - 1,3%, за другую партию - 1,4%.
Правда, 10,9% участников опроса сказали, что они не участвовали бы в выборах. Еще 25,9% признали, что не знают, за кого им голосовать.
У респондентов спрашивали, кому из политиков они доверяют больше всего. На первом месте в ноябре остается президент Гитанас Науседа – в ноябре его положительно оценили 64,6% участников опроса (64,2% в октебре).
На втором месте - лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте (51,9%, в октябре – 50,8%), отрицательно ее оценили – 23,2% (в октябре – 22,9%) участников опроса.
На третьем месте - министр обороны Арвидас Анушаускас (43,9% в ноябре и столько же в октябре), отрицательно - 25,7% (в октябре – 23,3%).
Далее идет спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен - 36% респондентов оценили ее положительно и 37,6% – отрицательно.
Лидера демократического союза "Во имя Литвы" Саулюса Сквернялиса положительно оценили 33,5%, а отрицательно – 39,5% участников опроса.
Хуже всего респонденты оценили председателя ИАПЛ-СХС Вальдемара Томашевского (6,1% положительно и 58,3% – отрицательно), министра энергетики Дайнюса Крейвиса (соответственно 6,8% и 57,6%), министра юстиции Эвелину Добровольскую (12,% и 43,8%).