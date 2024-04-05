Новый рейтинг партий: рейтинг консерваторов обвалился почти на 4%, по-прежнему лидируют социал-демократы

Согласно последнему опросу, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой со стороны избирателей по-прежнему заручилась бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В марте эту политическую силу собирались поддержать 20,3% опрошенных. Аналогичное число сторонников социал-демократов было и в феврале с. г. (19%).

Второе место в рейтинговой таблице в настоящее время занимает принадлежащий оппозиции Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). В феврале за политическую силу, возглавляемую Рамунасом Карбаускисом, проголосовали бы 8,7% респондентов. В марте за "аграриев" проголосовали бы 9,9% опрошенных.