Новый рейтинг партий: рейтинг консерваторов обвалился почти на 4%, по-прежнему лидируют социал-демократы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gabrielius Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Remigijus Žemaitaitis.
Gabrielius Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Ramūnas Karbauskis, Saulius Skvernelis, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Remigijus Žemaitaitis.
ФОТО: DELFI

Последний рейтинг политических партий посылает сигнал консерваторам – популярность партии из правящего большинства упала на 3,9%. Согласно опросу, проведенному компанией Vilmorus 15-23 марта по заказу Lietuvos rytas, за Союз Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), который в рейтинговой таблице со второго места упал на четвертое, в марте свои голоса отдали бы 7,4% респондентов. В феврале желающих поддержать политическую силу, возглавляемую Габриэлюсом Ландсбергисом, было 11,3%.

Согласно последнему опросу, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье, наибольшей поддержкой со стороны избирателей по-прежнему заручилась бы оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ). В марте эту политическую силу собирались поддержать 20,3% опрошенных. Аналогичное число сторонников социал-демократов было и в феврале с. г. (19%).

Второе место в рейтинговой таблице в настоящее время занимает принадлежащий оппозиции Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ). В феврале за политическую силу, возглавляемую Рамунасом Карбаускисом, проголосовали бы 8,7% респондентов. В марте за "аграриев" проголосовали бы 9,9% опрошенных.

Третье место в рейтинге занимает Демократический союз "Во имя Литвы". В марте за партию Саулюса Сквернялиса собирались проголосовать 9,6% опрошенных. В феврале у этой партии насчитывалось 8,7% сторонников.
Существенных изменений не наблюдалось и в рейтинге входящего в правящую коалицию Движения либералов. В марте поддержка этой политической силы составила 6,3%, а в феврале за либералов собирались проголосовать 4,5% респондентов.

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, 4,7% избирателей проголосовали бы за оппозиционную Партию труда. Партию регионов Литвы поддержали бы 3,5%, а Партию свободы из правящего большинства поддержали бы 2,8% опрошенных. Согласно результатам опроса, Избирательная акция поляков Литвы-Союза христианских семей получила бы 1,6% голосов.

Между тем, 11,6% граждан, принявших участие в опросе, заявили, что не пойдут на выборы. Еще более пятой части признались, что не знают, за кого будут голосовать.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus 15-23 марта провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas.

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