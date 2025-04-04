Новый рейтинг: отношение жителей изменилось только к одной партии

Больше всего положительных оценок получила экс-президент Даля Грибаускайте (59% положительно и 32% отрицательно). Высоко оценили и лидера „крестьян“ Аурелиюса Веригу (43% положительно и 44% отрицательно). Депутата Агне Ширинскене положительно оценили 32% респондентов, а отрицательно - 53%.

По данным за март, больше всего благосклонных отзывов получил экс-президент Валдас Адамкус (82% положительных отзывов и 9% отрицательно), президента Гитанаса Науседу (67% положительных и 25% отрицательных) и Грибаускайте. В пятерку политиков, которых жители оценивают лучше всего, входят также премьер Палуцкас (54% и 32%) и спикер Саулюс Сквернялис (52% и 39%).