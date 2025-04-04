Новый рейтинг: отношение жителей изменилось только к одной партии

Опрос, проведенный 8–24 марта компанией Baltijos tyrimаi, показал, что изменилась оценка лишь одной партии - консерваторов. В марте этой партии доверяли 11,7% респондентов – это на 3,4% больше, чем в январе (8,3%). С таким результатом консерваторы заняли вторую строку рейтинга.
На первом месте по-прежнему социал-демократы. За них в начале весны голосовать хотели 16,9% респондентов ( в январе 16%).
На третьем месте – демократический союз „Во имя Литвы“. В марте эту политическую силу, которую возглавляет Саулюс Сквернялис, поддержали 11,5% участников опроса (в январе 12,7%).
На четвертом месте – „Заря Немана“. Ее поддерживают 10,1% участников опроса (в январе 12,3%).
Пятое место досталось Литовскому союзу крестьян и зеленых: 6,4% (в январе 7,5%).
Похожий результат и у Движения либералов – в марте 5,6%, в январе – 3,8%.
Далее идет Партия труда (3,7%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (2,3%), „Свобода и справедливость“ (2,1%), Партия свободы (1,7%) и Литовская партия регионов (1,6%).
Почти треть респондентов (23,3%) сказали, что не голосовали бы или не знают, за кого голосовать (в январе 27,8%).
Опрос показал, что в марте респонденты благоприятно оценили министра иностранных дел Кястутиса Будриса - его поддержали 40%, отрицательно оценили – 27%.
37% респондентов положительно оценили Викторию Чмилите-Нильсен (отрицательно 50%).
23% участников опроса положительно оценили профессора Витаутаса Ландсбергиса, 24% - депутата Ингриду Шимоните.
Больше всего положительных оценок получила экс-президент Даля Грибаускайте (59% положительно и 32% отрицательно). Высоко оценили и лидера „крестьян“ Аурелиюса Веригу (43% положительно и 44% отрицательно). Депутата Агне Ширинскене положительно оценили 32% респондентов, а отрицательно - 53%.
По данным за март, больше всего благосклонных отзывов получил экс-президент Валдас Адамкус (82% положительных отзывов и 9% отрицательно), президента Гитанаса Науседу (67% положительных и 25% отрицательных) и Грибаускайте. В пятерку политиков, которых жители оценивают лучше всего, входят также премьер Палуцкас (54% и 32%) и спикер Саулюс Сквернялис (52% и 39%).