Новый рейтинг: на первом месте по-прежнему социал-демократы

На последней строке - Партия труда : в феврале 3,2%, в марте 2,5%.

"Национальное объединение" занимает восьмое место - в феврале 1,7%, в марте 2,7%.

Далее идет партия "Заря Немана" - в феврале 4,5%, в марте 3,8%.

На шестом месте – правящая Партия свободы - в феврале 3,8%, в марте 5%.

Пятое место рейтинга - демократический союз "Во имя Литвы" - соответственно 5,6% и 5,3%.

Далее идет Движение либералов с показателем - в феврале 5,9%, в марте 6,5%.

Третью строку рейтинга занимает оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в феврале 7%, в марте – 7,7%.

На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в феврале 10,7%, в марте – 9,3%.

В рейтинге партий по-прежнему лидирует оппозиционная Партия социал-демократов Литвы . В феврале за нее голосовали бы 14,9%, а в марте – 14,3% участников опроса.

14% в феврале и 10,6% участников опроса в марте выбрали вариант "другая партия". Еще 11% в феврале и 9,5% в марте не собирались голосовать вообще.

19,4% в феврале и 22,8% в марте не знали за кого голосовать.

По традиции у респондентов просили назвать наиболее подходящего на пост премьер-министра кандидата.

В рейтинге возможных премьеров лидирует социал-демократ Вилия Блинкявичюте (в феврале 10,3%, в марте 12,7%).

На втором месте действующий премьер Ингрида Шимоните - соответственно 9% и 6,9%.

Далее идет лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (в феврале 6,1% в марте 6,5%).

На четвертом месте – спикер парламента, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 3,7% и 5,3%.

Далее идет представитель "крестьян" Аурелиюс Верига – соответственно 4,1% и 3,8%.