Новый рейтинг: на первом месте по-прежнему социал-демократы

В рейтинге партий по-прежнему лидирует оппозиционная Партия социал-демократов Литвы. В феврале за нее голосовали бы 14,9%, а в марте – 14,3% участников опроса.
На втором месте – правящий Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) - в феврале 10,7%, в марте – 9,3%.
Третью строку рейтинга занимает оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - в феврале 7%, в марте – 7,7%.
Далее идет Движение либералов с показателем - в феврале 5,9%, в марте 6,5%.
Пятое место рейтинга - демократический союз "Во имя Литвы" - соответственно 5,6% и 5,3%.
На шестом месте – правящая Партия свободы - в феврале 3,8%, в марте 5%.
Далее идет партия "Заря Немана" - в феврале 4,5%, в марте 3,8%.
"Национальное объединение" занимает восьмое место - в феврале 1,7%, в марте 2,7%.
На последней строке - Партия труда: в феврале 3,2%, в марте 2,5%.
14% в феврале и 10,6% участников опроса в марте выбрали вариант "другая партия". Еще 11% в феврале и 9,5% в марте не собирались голосовать вообще.
19,4% в феврале и 22,8% в марте не знали за кого голосовать.
По традиции у респондентов просили назвать наиболее подходящего на пост премьер-министра кандидата.
В рейтинге возможных премьеров лидирует социал-демократ Вилия Блинкявичюте (в феврале 10,3%, в марте 12,7%).
На втором месте действующий премьер Ингрида Шимоните - соответственно 9% и 6,9%.
Далее идет лидер демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис (в феврале 6,1% в марте 6,5%).
На четвертом месте – спикер парламента, глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен - 3,7% и 5,3%.
Далее идет представитель "крестьян" Аурелиюс Верига – соответственно 4,1% и 3,8%.
Шестое место занимает еврокомиссар Виргилиюс Синкявичюс - в феврале 3,5%, в марте 3,6% респондентов.
На седьмом месте – лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис - соответственно 3,9% и 3,5%.
Далее следует лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – в феврале 2,4%, в марте 3%.
Глава компании Litgrid Рокас Масюлис занимает девятое место - 1,3% и 2,9%.
На последнем месте представитель демократического союза "Во имя Литвы" Альгирдас Буткявичюс - в феврале 3%, в марте 2,1%.
Респондентов просили также оценить деятельность правительства. Положительно или скорее положительно деятельность правительства оценили 27,1% респондентов в феврале и 24,5% в марте. Скорее отрицательно и отрицательно - 63,7% в феврале и 68% в марте.
9,2% в феврале и 7,5% в марте не знали, как оценить деятельность правительства.