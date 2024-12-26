Новый прогноз синоптиков: погода более похожа на Пасху, чем на Рождество

Местами может быть туман или небольшой дождь, но их количество будет небольшим, вероятность более сильных осадков будет выше в Западной Литве. Местами образуется туман.
Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 5-10 м/с, максимальная температура воздуха в послеобеденные часы будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла.
Ночью с четверга на пятницу кое-где туман и небольшой дождь. Местами образуется туман, ветер будет дуть слабый, юго-западного, западного направления. Самая низкая температура воздуха - 1-6 градусов тепла.
В пятницу изменений погоды не ожидается, однако во многие районы Литвы - небольшой дождь и туман. Из-за движения теплых воздушных масс и слабого ветра метеорологические условия будут крайне благоприятны для образования кое-где тумана. Самые высокие показания термометра поднимутся до 3-7 градусов тепла.
Погода на выходные останется неизменной. Ночные и дневные температуры будут практически одинаковыми, выпадут осадки, но они будут непродолжительными и скудными. К концу выходных ветер усилится, а в начале предстоящей недели местами, вероятно, станет порывистым.