Новый прогноз синоптиков: погода более похожа на Пасху, чем на Рождество

Местами может быть туман или небольшой дождь, но их количество будет небольшим, вероятность более сильных осадков будет выше в Западной Литве. Местами образуется туман.

Ветер преимущественно юго-западного направления, скорость 5-10 м/с, максимальная температура воздуха в послеобеденные часы будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла.

Ночью с четверга на пятницу кое-где туман и небольшой дождь. Местами образуется туман, ветер будет дуть слабый, юго-западного, западного направления. Самая низкая температура воздуха - 1-6 градусов тепла.