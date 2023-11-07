Новый прогноз синоптиков: дождь будет идти каждый день

Местами возможны небольшие прояснения, в основном в центральной части страны. В большинстве районов пройдут дожди, в основном они будут небольшими, более обильными осадки будут на северо-западе страны. На взморье прогнозируют порывистый ветер. Во вторник днем будет 8-12 градусов тепла.
В ночь на среду местами будут идти дожди, на западе сильные. У моря будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15 м/с. Ночью будет 4-9 градусов тепла.
В среду днем местами будет идти небольшой дождь. Воздух прогреется до 6-11 градусов.
В четверг погода будет похожей, только немного успокоится ветер, будет немного прохладнее.
В четверг ночью местами, а днем во многих районах время от времени будут идти дожди, в основном небольшие. Сохранится юго-западный ветер, скорость ветра будет 6-11, у моря до 14 м/с, но сильных порывов не ожидается. Ночью будет 2-7, а днем 6-10 градусов тепла.