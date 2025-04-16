Новый прогноз погоды: ждет не только рекордное потепление

„На северо-западе и на западе будет дождливо. На востоке будет держаться антициклон.
Страны Балтии и Литва пока будут находиться между этими двумя системами. Будет ветрено, но ветер теплый, южных направлений. К концу недели ветер успокоится, будет тепло“, – сказала синоптик
По словам Латвенайте, в ближайшие дни ожидаются грозы.
„Во время грозы будет усиливаться ветер. Летняя сказка раскроет себя в Страстную пятницу и в субботу. На Пасху может быть чуть прохладнее. Время от времени возможны кратковременные дожди“, – сказала она.
В среду днем будет дождливо, вечером осадки сохранятся только на севере и на северо-востоке страны. Днем во время дождя 12-16°C, когда облака рассеются 17-20°C.
В четверг ночью дожди ожидаются на севере и северо-востоке страны, утром и днем без осадков. Ночью и утром туман. Ночью будет 7-12°C, днем 21-26°C, у моря 15-20°C.
В пятницу без дождя. Ночью и утром туман. Ночью будет 9-12°C, днем 23-28°C.
В субботу ночью без дождя, днем возможны дожди, грозы. Ночью 10-13°C, днем 22-27°C.
В воскресенье время от времени будут идти дожди с грозами. Ночью будет 9-13°C, днем 16-21°C, у моря 12-15°C.
В понедельник время от времени будут идти дожди с грозами. Ночью 7-10°C, днем 20-23°C, на западе страны 16-19°C, у моря 9-14°C.
Во вторник время от времени будут идти дожди с грозами. Ночью 6-11°C, днем 20-24°C, на севере и на северо-востоке 16-19°C.
В среду пройдут дожди с грозами в основном днем. Ночью будет 6-11°C, днем 16-21°C.