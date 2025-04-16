Новый прогноз погоды: ждет не только рекордное потепление

„На северо-западе и на западе будет дождливо. На востоке будет держаться антициклон.

Страны Балтии и Литва пока будут находиться между этими двумя системами. Будет ветрено, но ветер теплый, южных направлений. К концу недели ветер успокоится, будет тепло“, – сказала синоптик

По словам Латвенайте, в ближайшие дни ожидаются грозы.

„Во время грозы будет усиливаться ветер. Летняя сказка раскроет себя в Страстную пятницу и в субботу. На Пасху может быть чуть прохладнее. Время от времени возможны кратковременные дожди“, – сказала она.

В среду днем будет дождливо, вечером осадки сохранятся только на севере и на северо-востоке страны. Днем во время дождя 12-16°C, когда облака рассеются 17-20°C.