Новый прогноз климатолога: уже ясно, каким будет начало весны

"В этом году зима началась рано, но рано и закончилась. А последний месяц зимы вообще больше похож на весну, по температуре об был ближе к апрелю или октябрю. Светлое время дня больше похоже на середину октября. В эти дни фиксировались абсолютные рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры.

Самым теплым был понедельник, когда на юге Литвы воздух прогрелся до + 12 – +13°C, а в средней части, на востоке и на севере страны было +9 – +11°C. Только у моря и на северо-востоке было +5 – +7°C. По ночам в большинстве районов также было больше 0, а местами на юге и на юго-востоке +6 – +7°C. Месячные данные еще не сведены, но видно, что февраль был на 3–6°C теплее среднего показателя", – сказал Станкунавичюс.

В ближайшие дни тепло никуда не уйдет, но будет немного прохладнее.