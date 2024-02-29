Новый прогноз климатолога: уже ясно, каким будет начало весны

"В этом году зима началась рано, но рано и закончилась. А последний месяц зимы вообще больше похож на весну, по температуре об был ближе к апрелю или октябрю. Светлое время дня больше похоже на середину октября. В эти дни фиксировались абсолютные рекорды, как минимальной, так и максимальной температуры.
Самым теплым был понедельник, когда на юге Литвы воздух прогрелся до + 12 – +13°C, а в средней части, на востоке и на севере страны было +9 – +11°C. Только у моря и на северо-востоке было +5 – +7°C. По ночам в большинстве районов также было больше 0, а местами на юге и на юго-востоке +6 – +7°C. Месячные данные еще не сведены, но видно, что февраль был на 3–6°C теплее среднего показателя", – сказал Станкунавичюс.
В ближайшие дни тепло никуда не уйдет, но будет немного прохладнее.
"Возвращаемся к прежним показателям - будет прохладнее, но без осадков. Завтра и послезавтра будет +6 – +11°C, теплее будет на юго-западе и на западе. По ночам ожидается выше нуля.
В воскресенье усилится полярный антициклон над Скандинавией.
В понедельник–вторник с северо-востока к странам Балтии двинется прохладная масса. Похолодает не сразу, в начале недели еще будет выше нуля, со вторника похолодает больше. По ночам будет нормальная для марта температура (-4 – +1°C), местами будет прохладнее. Днем будет чуть выше нуля, а на солнце – теплее. Небольшие осадки возможны только в начале и в конце следующей недели", – писал Станкунавичюс.
Он представил и долгосрочный прогноз.
"Данные долгосрочного прогноза показали, что теплой весны в Литве не будет, ожидается похолодание", – заметил климатолог.