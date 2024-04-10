Новый президентский рейтинг: еще один рекорд

Лидером рейтинга по-прежнему остается нынешний президент Гитанас Науседа - в феврале 28,5%, в марте - 30,4% голосов респондентов. Это самый лучший результат Науседы за последнее время.
На втором месте – самовыдвиженец адвокат Игнас Вегеле - в феврале 13,4%, в марте – 11,9%.
Третье место рейтинга занимает кандидат консерваторов премьер-министр Ингрида Шимоните – 12,8% в феврале и 10,1% в марте.
Далее идет кандидат Партии свободы Дайнюс Жалимас - 4,3% в феврале и 5,8% в марте.
Пятое место – самовыдвиженец Ремигиюс Жемайтайтис - в феврале 4,7%, в марте – 4,2%.
За ним – кандидат "крестьян" Аурелиюс Вегига, который уже снял свою кандидатуру с участия в выборах - в феврале 2,6%, в марте – 3,1%.
Седьмое место занимает самовыдвиженец Эдуардас Вайткус - в феврале 1,7%, в марте – 2,6%.
В список были включены кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис, самовыдвиженцы Гинтаутас Кнюкшта, Арунас Римкус и Валдас Туткус.
Уже сейчас ясно, что трое самовыдвиженцев в выборах участвовать не будут, поскольку не набрали 20 000 подписей. В рамках опроса они собрали меньше чем по 2% голосов.
Вариант "другой кандидат" в феврале выбрали 7,5%, а в марте – 7,6% участников опроса.
И в феврале и в марте 8,1% респондентов сказали, что не пойдут на выборы, а ответ "не знаю, за кого голосовать" в феврале выбрали 15,1%, а в марте 16,2% участников опроса.
Аналитики указали, что Науседа пользуется одинаковой популярностью среди представителей всех социальных и демографических слоев. Вегеле больше привлекает респондентов со средним образованием или ниже среднего, с небольшими или средними доходами, жителей районных центров и сельской местности. Шимоните привлекает жителей больших городов, людей с высшим образованием и большими доходами.