Новый поворот в жизни Линаса Пярнаваса: решение приняла вся семья

Пярнавас в социальной сети сообщил, что вместе с сыном пошел служить добровольцем.
„Сегодня, 7 марта, я вместе с младшим сыном и еще 78 смелыми добровольцами завершил трехнедельные базовые курсы добровольцев и принес присягу верно служить Литовской Республике“, – писал Пярнавас.
Это было не только личное решение, но и ясная весть всем жителям Литвы о том, насколько важна гражданская позиция, патриотизм и решимость.
Пярнавас не скрывал гордости за своих детей: „Я горжусь моими детьми, их решением защищать Литву. Этот шаг - гарантия безопасности и свободы Литвы. Поздравляю моего сына и всех, кто сегодня принес присягу“.