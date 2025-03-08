2025.03.08 07:08

Новый поворот в жизни Линаса Пярнаваса: решение приняла вся семья

 
ru.DELFI.lt
Linas Pernavas
Linas Pernavas
ФОТО: Delfi, facebook nuotr.

7 марта - особый день в жизни бывшего генкомиссара Литвы, директора Службы спецрасследований (ССР) Линаса Пярнаваса и его семьи – отныне все они стали добровольцами.

Пярнавас в социальной сети сообщил, что вместе с сыном пошел служить добровольцем.

„Сегодня, 7 марта, я вместе с младшим сыном и еще 78 смелыми добровольцами завершил трехнедельные базовые курсы добровольцев и принес присягу верно служить Литовской Республике“, – писал Пярнавас.

Это было не только личное решение, но и ясная весть всем жителям Литвы о том, насколько важна гражданская позиция, патриотизм и решимость.

Пярнавас не скрывал гордости за своих детей: „Я горжусь моими детьми, их решением защищать Литву. Этот шаг - гарантия безопасности и свободы Литвы. Поздравляю моего сына и всех, кто сегодня принес присягу“.

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