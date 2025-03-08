Новый поворот в жизни Линаса Пярнаваса: решение приняла вся семья

Пярнавас в социальной сети сообщил, что вместе с сыном пошел служить добровольцем.

„Сегодня, 7 марта, я вместе с младшим сыном и еще 78 смелыми добровольцами завершил трехнедельные базовые курсы добровольцев и принес присягу верно служить Литовской Республике“, – писал Пярнавас.

Это было не только личное решение, но и ясная весть всем жителям Литвы о том, насколько важна гражданская позиция, патриотизм и решимость.