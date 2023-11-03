Новый порядок сортировки отходов в Вильнюсе с 2024 года: что нужно знать жителям?

Он надеется, что жители города быстро адаптируются к новому режиму сортировки отходов и оценят его многочисленные преимущества. В то же время он надеется, что поощрение раздельной сортировки пищевых отходов будет способствовать дальнейшему повышению осведомленности горожан о проблеме пищевых отходов и в долгосрочной перспективе их количество начнет снижаться.

Где можно забрать оранжевые пакеты и контейнеры (ведра): начиная с декабря (точные даты будут объявлены позже) материалы для сортировки пищевых отходов можно будет забрать в Вильнюсском городском самоуправлении, в староствах и вильнюсских пунктах сбора крупногабаритного мусора. С января 2024 года планируется дополнительная раздача в местах массового скопления жителей, например, на парковках крупных торговых центров Вильнюса. Карту с точным указанием мест расположения пунктов раздачи см. на сайте www.atliekuetiketas.lt. Мы призываем жителей города проявить солидарность и позаботиться о своих родственниках, соседях и друзьях, которые не смогут самостоятельно собрать контейнеры и пакеты для пищевых отходов.