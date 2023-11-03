Новый порядок сортировки отходов в Вильнюсе с 2024 года: что нужно знать жителям?

Переход на сортировку пищевых отходов в Вильнюсе будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе, начиная с января следующего года, отсортированные пищевые отходы в оранжевых пакетах должны будут помещаться в общие контейнеры для смешанных отходов. В вильнюсской установке МБО они будут отделяться от других отходов и превращаться в компост, а пакеты – перерабатываться. В дальнейшем для сбора пищевых отходов будут использоваться отдельные контейнеры, указывается в сообщении столичного самоуправления.
"Эти изменения коснутся значительной части домохозяйств Вильнюса, поэтому мы вводим их постепенно, понимая, что потребуется время для ознакомления с ними и формирования новых привычек вильнюсцев.
Поэтапное внедрение изменений позволит нам избежать значительного увеличения расходов на сбор и утилизацию отходов, которое было бы вызвано обслуживанием дополнительных контейнеров для пищевых отходов. Мы перейдем на использование этих контейнеров в будущем, когда будет достигнута критическая масса населения, сортирующего пищевые отходы", – говорит директор администрации Вильнюсского городского самоуправления Адомас Бужинскас.
По его словам, выбранная в Вильнюсе модель управления пищевыми отходами хорошо зарекомендовала себя не только в скандинавских странах, но и в Литве – в ходе пилотного проекта жители Укмерге начали успешно сортировать пищевые отходы именно таким образом.
Предоставление инструментов сортировки для жителей Вильнюса
Чтобы максимально облегчить переход к новому режиму сортировки пищевых отходов, с декабря этого года планируется предоставить жителям Вильнюса средство для разделения пищевых отходов: оранжевые одноразовые пакеты, изготовленные не менее чем на 90 проц. из переработанных материалов и имеющие прочную емкость объемом 7 литров. Оранжевые пакеты можно будет удобно разместить в ящике для пищевых отходов дома, а затем выбросить вместе с пакетом в контейнеры для смешанных бытовых отходов.
Пакеты и контейнеры можно будет приобрести с декабря в Вильнюсском городском самоуправлении, столичных сянюниях и вильнюсских пунктах сбора крупногабаритного мусора. Точное расположение пунктов приема пищевых отходов и другую необходимую информацию можно найти на сайте www.atliekuetiketas.lt.
Доля изменений в масштабах ЕС
Согласно литовскому законодательству, с 2024 г. самоуправления Литвы обязаны раздельно утилизировать пищевые отходы. Это изменение было обусловлено директивой ЕС, предназначенная для всех стран-членов Европейского союза (ЕС). Выделение пищевых отходов из общего потока позволяет повысить общую эффективность переработки, сохранить природные ресурсы, уменьшить количество пищевых отходов и использовать потенциал их вторичного использования, указывается в сообщении.
"Разделение пищевых отходов важно с экологической, экономической и социальной точек зрения. Раздельный сбор и утилизация пищевых отходов позволяет использовать их потенциал и экономить ресурсы. Пищевые отходы являются естественным удобрением, сырьем и могут быть использованы для получения энергии из биогаза или компоста. Кроме того, отделяя пищевые отходы от других пищевых отходов, они не загрязняют поступающие в поток смешанные коммунальные отходы, что увеличивает потенциал эффективной переработки оставшихся отходов", – говорит директор Центра управления отходами Вильнюсского округа (ЦУОВО) Томас Вайткявичюс.
Он надеется, что жители города быстро адаптируются к новому режиму сортировки отходов и оценят его многочисленные преимущества. В то же время он надеется, что поощрение раздельной сортировки пищевых отходов будет способствовать дальнейшему повышению осведомленности горожан о проблеме пищевых отходов и в долгосрочной перспективе их количество начнет снижаться.
Что важно знать жителям Вильнюса?
Где можно забрать оранжевые пакеты и контейнеры (ведра): начиная с декабря (точные даты будут объявлены позже) материалы для сортировки пищевых отходов можно будет забрать в Вильнюсском городском самоуправлении, в староствах и вильнюсских пунктах сбора крупногабаритного мусора. С января 2024 года планируется дополнительная раздача в местах массового скопления жителей, например, на парковках крупных торговых центров Вильнюса. Карту с точным указанием мест расположения пунктов раздачи см. на сайте www.atliekuetiketas.lt. Мы призываем жителей города проявить солидарность и позаботиться о своих родственниках, соседях и друзьях, которые не смогут самостоятельно собрать контейнеры и пакеты для пищевых отходов.
Что класть в оранжевые пакеты: выбрасывайте продукты питания, которые уже не пригодны к употреблению (обязательно распакуйте их), кожуру, очистки, огрызки, чайную и кофейную гущу, чайные пакетики, комнатные растения и их части, бумажные полотенца и салфетки, пищевые добавки, которые уже не пригодны к употреблению (обязательно распакуйте их), и другие органические, биоразлагаемые отходы.
Что делать с заполненным оранжевым пакетом: после сбора пищевых отходов заполненный оранжевый пакет следует плотно завязать двойным узлом (во избежание рассыпания) и выбросить в контейнер для смешанных бытовых отходов.
Будет ли новый режим стоить городу дополнительных расходов: с 1 января 2024 г. счета жителей Вильнюса за утилизацию отходов несколько увеличатся. Однако это увеличение будет связано не только с новым режимом утилизации пищевых отходов, но и с общим ростом расходов на утилизацию отходов в Вильнюсе. За сбор и вывоз пищевых отходов жители дополнительно платить не будут.