Новый порядок для работников с детьми: проверки по QR-коду и штрафы для работодателей

Работодателям, которые не будут проводить проверки, грозит административная ответственность – если работодатель не проверит QR-код человека перед приемом его на работу или раз в год, ему грозит штраф от 300 до 500 евро. За повторные нарушения штраф увеличится с 500 до 1 тыс. евро. Более крупный штраф предусмотрен в случае, если будет установлено, что деятельность осуществляет осужденный – от 3 тыс. до 5 тыс. евро, а если такой случай будет установлен повторно, то штраф будет составлять от 5 тыс. до 6 тыс. евро.