2024.11.04 10:13

Новый порядок для работников с детьми: проверки по QR-коду и штрафы для работодателей

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Shutterstock

В пятницу вступили в силу поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, обязывающие работодателей проверять лиц, работающих с несовершеннолетними. Они должны иметь специальный электронный документ – QR-код, с помощью которого и работодатели, и родители детей смогут проверить, не совершал ли человек в прошлом сексуальных или других тяжких преступлений.

Как сообщает Государственная инспекция труда (ГИТ), отныне работодатели должны будут проверять действительность QR-кодов сотрудников периодически, но не реже одного раза в календарный год. Предусматривается, что требовать предоставления данного документа смогут и родители детей от наемных индивидуальных репетиторов, нянь, руководителей кружков или других лиц, оказывающих услуги детям.

„В целях надлежащего исполнения положений Закона, касающихся QR-кода, ответственные учреждения будут осуществлять надзор и мониторинг того, как эти положения соблюдаются на практике. ГИТ будет осуществлять контроль выполнения требований, указанных в Законе, согласно соответствующему контрольному опроснику. Для достижения этих целей также запланированы электронные проверки“, - говорится в сообщении инспекции.

Работодателям, которые не будут проводить проверки, грозит административная ответственность – если работодатель не проверит QR-код человека перед приемом его на работу или раз в год, ему грозит штраф от 300 до 500 евро. За повторные нарушения штраф увеличится с 500 до 1 тыс. евро. Более крупный штраф предусмотрен в случае, если будет установлено, что деятельность осуществляет осужденный – от 3 тыс. до 5 тыс. евро, а если такой случай будет установлен повторно, то штраф будет составлять от 5 тыс. до 6 тыс. евро.

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