Новый министр Подярскис представил список требований: не подошел телефон, автомобиль, стул

В интервью на TV3, министр сказал, что электромобиль Audi поменяют на другой подержанный автомобиль. „Обычно министры ездят на BMW или Lexus. Думаю, это такой стандарт“, – сказал министр.

„Новый министр охраны окружающей среды не скромничает. Едва вступил в должность, как представил список требований. За деньги налогоплательщиков он хочет переоборудовать кабинет, заменить электромобиль Audi на гибрид BMW. Подярскис хочет получить 16 iPhone“, – сообщается в новостях TV3.

Источники Delfi сообщают, что Подярскис даже хотел нанять архитектора для проектирования кабинета. Однако сам министр сказал журналистам, что ничего подобного не было и рассказал, какие перемены в кабинете были осуществлены. Оказывается, министру не подошел стул, оставленный предшественником.

„Я многое сделал в кабинете сам, выбросил много ненужных вещей, работники хозотдела вывезли три ненужных шкафчика. Еще я попросил другой стул, мне его принесли из другого кабинета“, – рассказал Подярскис.

Подярскис сказал, что переделал под себя кабинет, но отрицал, что планировался большой ремонт. Он попросил поменять стул.

В интернете указано, что такой смартфон стоит от 939 до более 1500 евро.

„Да, мне дали служебный телефон. Samsung, я попросил apple, я к нему привык, дали apple“, – сказал Подярскис, заметив, что получил новейший 16 iPhone.

Кроме того, едва вступив в должность, министр решил отдохнуть. На сайте сообщается, что он находится в отпуске с 27 декабря по 8 января. По сведениям Delfi, он находится за границей.

Он сказал, что серьезного ремонта в кабинете пока не планирует: „Нет, ведь в 2027 г. министерство переведут в министерский городок“.

По его словам, он решил сменить электромобиль по совету бывшего министра Симонаса Гентвиласа. Правда, сам Гентвилас сказал журналистам TV3, что никаких жалоб у него не было.

„Что касается автомобиля, так Симонас сказал, что в нем сильно укачивает по пути из министерства в парламент. Кроме того, на одной зарядке не доедешь до Клайпеды. Может, это и нестрашно (хотя, что касается времени, это важно), но и договор уже вот-вот перестанет действовать. Поэтому будет новый конкурс на аренду другого авто.