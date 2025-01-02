Новый министр Подярскис представил список требований: не подошел телефон, автомобиль, стул

Источники Delfi сообщают, что Подярскис даже хотел нанять архитектора для проектирования кабинета. Однако сам министр сказал журналистам, что ничего подобного не было и рассказал, какие перемены в кабинете были осуществлены. Оказывается, министру не подошел стул, оставленный предшественником.
„Новый министр охраны окружающей среды не скромничает. Едва вступил в должность, как представил список требований. За деньги налогоплательщиков он хочет переоборудовать кабинет, заменить электромобиль Audi на гибрид BMW. Подярскис хочет получить 16 iPhone“, – сообщается в новостях TV3.
В интервью на TV3, министр сказал, что электромобиль Audi поменяют на другой подержанный автомобиль. „Обычно министры ездят на BMW или Lexus. Думаю, это такой стандарт“, – сказал министр.
По данным источников Delfi, для Подярскиса подобрали гибрид 5 BMW.
Кроме того, едва вступив в должность, министр решил отдохнуть. На сайте сообщается, что он находится в отпуске с 27 декабря по 8 января. По сведениям Delfi, он находится за границей.
Министр сказал Delfi, что предложенный министерством Samsung его не устраивает.
„Да, мне дали служебный телефон. Samsung, я попросил apple, я к нему привык, дали apple“, – сказал Подярскис, заметив, что получил новейший 16 iPhone.
В интернете указано, что такой смартфон стоит от 939 до более 1500 евро.
Подярскис сказал, что переделал под себя кабинет, но отрицал, что планировался большой ремонт. Он попросил поменять стул.
„Я многое сделал в кабинете сам, выбросил много ненужных вещей, работники хозотдела вывезли три ненужных шкафчика. Еще я попросил другой стул, мне его принесли из другого кабинета“, – рассказал Подярскис.
Он сказал, что серьезного ремонта в кабинете пока не планирует: „Нет, ведь в 2027 г. министерство переведут в министерский городок“.
По его словам, он решил сменить электромобиль по совету бывшего министра Симонаса Гентвиласа. Правда, сам Гентвилас сказал журналистам TV3, что никаких жалоб у него не было.
„Что касается автомобиля, так Симонас сказал, что в нем сильно укачивает по пути из министерства в парламент. Кроме того, на одной зарядке не доедешь до Клайпеды. Может, это и нестрашно (хотя, что касается времени, это важно), но и договор уже вот-вот перестанет действовать. Поэтому будет новый конкурс на аренду другого авто.
Я бы сказал, что это небольшие дела. Понимаю, что министру для работы нужны необходимые средства. Я не думаю, что это что-то необычное: я видел, что все с телефонами и на машинах. И кабинеты, кажется, есть“, – сказал Подярскис.
По данным источников Delfi, гибрид 5 BMW может стоить 70 000-80 000 евро. Правда, не исключено, что министерство может купить его за 60 000 евро.
На вопрос, точно ли планируют покупать гибрид 5 BMW, Подярскис сказал, что будет организован конкурс. „Какой отберут в ходе конкурса. Всякое может быть, необязательно гибрид BMW, но гибрид как минимум“, – заметил он.
На вопрос, не кажется ли ему, что Министерство охраны окружающей среды должно демонстрировать большую дружелюбность к природе, он ответил так: „Министерство должно показывать пример в деле электрификации и создавать столько и такой инфраструктуры, чтобы использование электромобилей было логичным, разумным и удобным. Это в первую очередь надо делать в городах, где это имеет экономический смысл. Покупка такого варианта, который нужен для эффективных поездок в течение всего дня, была бы необоснованно дорогой, поэтому, я думаю, это не является „демонстрацией ценностей“.
Бывший министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал Delfi, что министр должен начинать работу с пересмотра ситуации в важных секторах, а не с удовлетворения собственных потребностей.
„Кабинет должен быть скромным и универсальным. Не должен каждый под себя менять, чтобы было, как у него дома. Ведь никогда не знаешь, когда тебя сменит другой. В том кабинете все сделано качественно, надежно. Я ни на что не жаловался. Там идеальные условия“, – сказал Мажейка, который не считает, что министр должен отказываться от электромобиля.
Что касается телефона, он прокомментировал так: „Нам в парламенте когда-то дали Samsung с двумя карточками, я его все еще использую. 5 лет прошло, он не сломался. Дали нам телефоны в министерстве, но я его вернул в той же коробке, практически новый. Он лежал у меня в ящике, я им не пользовался. Потом передали кому-то из работников. Телефон может переходить из рук в руки. Специалисты „чистят“ память. Телефоны качественные“.
Представитель „Зари Немана“, которая делегировала Подярскиса на этот пост, Агне Ширинскене сказала Delfi, что ей непонятно, почему министр начал работу не с реальных дел, а с создания личного комфорта.
„Хочу пожелать министру в первую очередь сосредоточиться на осуществлении правительственной программы, это главное дело каждого министра. Очень жаль, что вместо выполнения важных работ занимаются созданием комфорта и делают это на деньги налогоплательщиков. Жизни людей, окружение меняют не телефоны и автомобили министров, а реальные решения, которых ждут от министра, особенно в области охраны лесов“, – сказала Ширинскене.